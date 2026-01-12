Рейтинг@Mail.ru
08:46 12.01.2026
Москвичам рассказали, сколько еще снега выпадет в ближайшие дни
Москвичам рассказали, сколько еще снега выпадет в ближайшие дни
Москвичам рассказали, сколько еще снега выпадет в ближайшие дни

© РИА Новости / Станислав Красильников
Повседневная жизнь в Москве
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Москве в ближайшие дни может выпасть еще до 16 сантиметров снега, городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Снегопад в Москве продолжается, осадки не прекращались всю ночь. По прогнозу метеорологов, прирост снега в ближайшие дни может составить еще до 16 сантиметров", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что ранним утром несколько раз было проведено сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
"Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях", - уточнили в пресс-службе.
Работает тяжелая погрузочная техника, в том числе и на проезжей части. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.
"В течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - подчеркнули в пресс-службе комплекса.
Заголовок открываемого материала