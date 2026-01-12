https://ria.ru/20260112/moskva-2067308128.html
Москвичам рассказали, сколько еще снега выпадет в ближайшие дни
Москвичам рассказали, сколько еще снега выпадет в ближайшие дни - РИА Новости, 12.01.2026
Москвичам рассказали, сколько еще снега выпадет в ближайшие дни
В Москве в ближайшие дни может выпасть еще до 16 сантиметров снега, городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T08:46:00+03:00
2026-01-12T08:46:00+03:00
2026-01-12T08:46:00+03:00
происшествия
москва
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067263984_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_242759677e64d4642324cf4dec8759fd.jpg
https://ria.ru/20260111/moskva-2067262242.html
https://ria.ru/20260111/leus-2067251661.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067263984_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_d42b82ea3a33a89b27bc4a14bd6fe63e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, новый год
Происшествия, Москва, Новый год
Москвичам рассказали, сколько еще снега выпадет в ближайшие дни
В Москве в ближайшие дни может выпасть еще до 16 сантиметров снега
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
В Москве в ближайшие дни может выпасть еще до 16 сантиметров снега, городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада, сообщили
журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Снегопад в Москве
продолжается, осадки не прекращались всю ночь. По прогнозу метеорологов, прирост снега в ближайшие дни может составить еще до 16 сантиметров", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что ранним утром несколько раз было проведено сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
"Повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях", - уточнили в пресс-службе.
Работает тяжелая погрузочная техника, в том числе и на проезжей части. Автомобилистов просят быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения.
"В течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - подчеркнули в пресс-службе комплекса.