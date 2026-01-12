Рейтинг@Mail.ru
Москвичам советуют пересесть на метро из-за возможных затруднений движения - РИА Новости, 12.01.2026
07:57 12.01.2026
Москвичам советуют пересесть на метро из-за возможных затруднений движения
Жителям Москвы рекомендуется использовать метро для поездок в центр города из-за возможных затруднений дорожного движения в понедельник, сообщает столичный... РИА Новости, 12.01.2026
общество, москва, департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
Москвичам советуют пересесть на метро из-за возможных затруднений движения

Дептранс посоветовал москвичам пересесть на метро из-за затруднений движения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭскалатор станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии Московского метро
Эскалатор станции Марьина Роща Большой кольцевой линии Московского метро - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Эскалатор станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии Московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Жителям Москвы рекомендуется использовать метро для поездок в центр города из-за возможных затруднений дорожного движения в понедельник, сообщает столичный департамент транспорта.
"Сегодня рекомендуем для поездок по городу использовать метро", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что вечером возможны локальные затруднения движения в центре столицы, на ТТК и МКАД. Ведомство порекомендовало планировать маршрут заранее.
Дептранс также призвал водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон, избегать резких маневров, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
