https://ria.ru/20260112/moshenniki-2067301259.html
"Сбер" назвал самые популярные схемы мошенничества в России
"Сбер" назвал самые популярные схемы мошенничества в России - РИА Новости, 12.01.2026
"Сбер" назвал самые популярные схемы мошенничества в России
Наиболее распространенными в России мошенническими схемами являются бытовые сценарии по линии ЖКХ, тематика доставки по почте или через маркетплейсы, а также... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T06:12:00+03:00
2026-01-12T06:12:00+03:00
2026-01-12T06:14:00+03:00
россия
станислав кузнецов
сбер
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg
https://ria.ru/20260112/moshenniki-2067298009.html
https://ria.ru/20260112/moshenniki-2067299269.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_382f2215402abf87703051c05fec2a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, станислав кузнецов, сбер, сбербанк россии
Россия, Станислав Кузнецов, Сбер, Сбербанк России
"Сбер" назвал самые популярные схемы мошенничества в России
РИА Новости: самые популярные схемы мошенников связаны с ЖКХ и маркетплейсами
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Наиболее распространенными в России мошенническими схемами являются бытовые сценарии по линии ЖКХ, тематика доставки по почте или через маркетплейсы, а также воздействие на детей и подростков для совершения ими уголовных преступлений, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Сегодня наиболее распространены бытовые сценарии по линии ЖКХ: замена домофона, электрики, сантехники, а также используется тематика доставки по почте, через маркетплейсы и курьерами... Мошенники всегда действовали беспринципно, но в этом году они вновь переступили границы и начали усиленно атаковать детей и подростков. Их толкают на передачу средств и ценностей родителей и даже на совершение уголовных преступлений", - рассказал зампред.
Все эти предлоги, к сожалению, по-прежнему продолжают быть "эффективными". В целом мошенники уже придумали тысячи предлогов для "контакта", которые они постоянно адаптируют под сезонность, ситуативные события и так далее. Итог большинства схем - убедить перевести деньги на якобы "безопасный счет".
Кузнецов
заверил, что помимо традиционных мер защиты транзакций, "Сбер
" весь год держал в фокусе внимания обучение и просвещение как эффективные превентивные меры. "Мы разработали обучающие интерактивные материалы - с ними наши сотрудники провели тысячи лекций и уроков в более чем в двух тысячах учебных заведений на всей территории России", - рассказал он.