"Сбер" назвал самые популярные схемы мошенничества в России

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Наиболее распространенными в России мошенническими схемами являются бытовые сценарии по линии ЖКХ, тематика доставки по почте или через маркетплейсы, а также воздействие на детей и подростков для совершения ими уголовных преступлений, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Сегодня наиболее распространены бытовые сценарии по линии ЖКХ: замена домофона, электрики, сантехники, а также используется тематика доставки по почте, через маркетплейсы и курьерами... Мошенники всегда действовали беспринципно, но в этом году они вновь переступили границы и начали усиленно атаковать детей и подростков. Их толкают на передачу средств и ценностей родителей и даже на совершение уголовных преступлений", - рассказал зампред.

Все эти предлоги, к сожалению, по-прежнему продолжают быть "эффективными". В целом мошенники уже придумали тысячи предлогов для "контакта", которые они постоянно адаптируют под сезонность, ситуативные события и так далее. Итог большинства схем - убедить перевести деньги на якобы "безопасный счет".