Санду готовит аншлюс Молдавии Румынией, заявили в Госдуме
22:32 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/moldaviya-2067473024.html
Санду готовит аншлюс Молдавии Румынией, заявили в Госдуме
2026-01-12T22:32:00+03:00
2026-01-12T22:32:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
госдума рф
sputnik молдова
молдавия
румыния
гагаузия
© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду готовит аншлюс Молдавии Румынией и под корень сносит молдавскую государственность, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Додон рассказал, почему Санду поддерживает объединение Молдавии с Румынией
Вчера, 19:14
"Санду готовит аншлюс Молдовы. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что была бы рада проголосовать за присоединение Молдовы к Румынии, если бы был проведён такой референдум. Может показаться, что Майя Санду была собеседником пранкеров Вована и Лексуса и нечаянно разоткровенничалась перед ними - но нет, она сделала это заявление в интервью одному из крупнейших британских подкастов - The Rest Is Politics", - сказала Аршинова.
По ее мнению, можно сказать, что это официальное заявление о предательстве Молдавии.
"Надеюсь, после этого молдаване услышат и следующее ее заявление - о сложении с себя полномочий президента страны. Но, к сожалению, такой вариант маловероятен. И правда: зачем стесняться в своем признании в ненависти к Молдове и ее гражданам? Так мог сказать только тот, кто уже предал свою страну и готовится объявить об этом, что Майя Санду и сделала", - добавила депутат.
Аршинова считает, что президент Молдавии с румынским гражданством не может поступить иначе. По ее словам, Санду "приносила клятву верности" Румынии - и теперь под корень сносит молдавскую государственность, когда половина граждан страны находится за границей "в поисках хлеба насущного" и некому встать на защиту страны, ведь оппозиция в тюрьмах, а независимые СМИ уничтожены.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией
Вчера, 22:15
"Планам Санду пока сильно мешают Приднестровье и еще не подконтрольная Гагаузская Республика. Если с помощью выборов в марте будет установлен лояльный Санду режим в Гагаузии, Молдова приступит к решению "приднестровского вопроса", и уже после этого дорога в Румынию будет свободна. Молдова утратит свое существование как государство, повторив судьбу Австрии в 1938 году", - добавила парламентарий.
Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Политолог назвал основное препятствие для вступления Молдавии в ЕС
22 декабря 2025, 12:14
Власти Молдавии при Санду перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Зеленский потянет за собой на дно и Санду, считает Додон
26 декабря 2025, 13:06
 
В мире, Молдавия, Румыния, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Госдума РФ, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
 
 
