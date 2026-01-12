Санду готовит аншлюс Молдавии Румынией, заявили в Госдуме

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду готовит аншлюс Молдавии Румынией и под корень сносит молдавскую государственность, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Санду готовит аншлюс Молдовы. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что была бы рада проголосовать за присоединение Молдовы к Румынии, если бы был проведён такой референдум. Может показаться, что Майя Санду была собеседником пранкеров Вована и Лексуса и нечаянно разоткровенничалась перед ними - но нет, она сделала это заявление в интервью одному из крупнейших британских подкастов - The Rest Is Politics", - сказала Аршинова.

По ее мнению, можно сказать, что это официальное заявление о предательстве Молдавии.

"Надеюсь, после этого молдаване услышат и следующее ее заявление - о сложении с себя полномочий президента страны. Но, к сожалению, такой вариант маловероятен. И правда: зачем стесняться в своем признании в ненависти к Молдове и ее гражданам? Так мог сказать только тот, кто уже предал свою страну и готовится объявить об этом, что Майя Санду и сделала", - добавила депутат.

Аршинова считает, что президент Молдавии с румынским гражданством не может поступить иначе. По ее словам, Санду "приносила клятву верности" Румынии - и теперь под корень сносит молдавскую государственность, когда половина граждан страны находится за границей "в поисках хлеба насущного" и некому встать на защиту страны, ведь оппозиция в тюрьмах, а независимые СМИ уничтожены.

"Планам Санду пока сильно мешают Приднестровье и еще не подконтрольная Гагаузская Республика. Если с помощью выборов в марте будет установлен лояльный Санду режим в Гагаузии , Молдова приступит к решению "приднестровского вопроса", и уже после этого дорога в Румынию будет свободна. Молдова утратит свое существование как государство, повторив судьбу Австрии в 1938 году", - добавила парламентарий.

Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.

Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.

Власти Молдавии при Санду перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.