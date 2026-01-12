Рейтинг@Mail.ru
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/moldaviya-2067471152.html
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией - РИА Новости, 12.01.2026
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией
Заявления президента Молдавии Майи Санду о готовности поддержать объединение республики с Румынией противоречат её статусу гаранта конституции и подрывают... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T22:15:00+03:00
2026-01-12T22:15:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
россия
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584772530_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_910bb5d0bf73431021c2df4d786203f1.jpg
https://ria.ru/20251226/dodon-2064845476.html
https://ria.ru/20260112/moldaviya-2067445295.html
https://ria.ru/20251210/moldavija-2061220913.html
молдавия
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584772530_177:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_af207462eae5b4c1476f9bcb378793ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, россия, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Румыния, Россия, Майя Санду, НАТО
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией

РИА Новости: Букарский считает, что Санду плюнула в суверенитет Молдавии

© Sputnik / Анатолий Кирияк | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Sputnik / Анатолий Кирияк
Перейти в медиабанк
Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Заявления президента Молдавии Майи Санду о готовности поддержать объединение республики с Румынией противоречат её статусу гаранта конституции и подрывают основы государственности, заявил РИА Новости член Ассоциации православных экспертов, руководитель экспертного клуба "Молдавский вектор", политолог Владимир Букарский.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по её словам, сталкивается республика как суверенное государство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Зеленский потянет за собой на дно и Санду, считает Додон
26 декабря 2025, 13:06
"Президент, которая мечтает упразднить собственную страну, - не реформаторша и не демократка, а временная управляющая в процессе ликвидации. Санду в статусе главы государства не имеет права говорить так, как будто она частное лицо на кухне, а не гарант конституции. Заявление Санду о готовности ликвидировать Республику Молдова и отдать её Румынии - это прямая присяга на верность чужому государству, сделанная с президентской трибуны. Это плевок в суверенитет, попрание нейтралитета, подрыв государственности, да ещё и в пользу страны - ключевого члена НАТО", - отметил Букарский.
Эксперт также указал, что обсуждение подобных инициатив происходит на фоне ужесточения законодательства республики.
"После принятия правящей партией "Действие и солидарность" (негласным лидером которой, по данным молдавских СМИ, является сама Санду - ред.) закона о "сепаратизме" подобная пропаганда сама подпадает под статьи Уголовного кодекса республики: публичные призывы к ликвидации государства и изменению конституционного строя. Если Республика Молдова "не способна управлять собой", то вопрос не к стране, а к провалившейся прозападной колониальной администрации, которая за пять лет не дала ни экономики, ни демографии, ни безопасности - только долги, миграцию и внешнее управление. Суверенная Молдавия имеет право на существование, а дружба с Россией - это не "угроза", а выбор сотен тысяч граждан" , - подчеркнул собеседник агентства.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Додон рассказал, почему Санду поддерживает объединение Молдавии с Румынией
Вчера, 19:14
Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Больше половины молдаван не хотят присоединения к Румынии, показал опрос
10 декабря 2025, 19:34
 
В миреМолдавияРумынияРоссияМайя СандуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала