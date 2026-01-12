Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией

КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Заявления президента Молдавии Майи Санду о готовности поддержать объединение республики с Румынией противоречат её статусу гаранта конституции и подрывают основы государственности, заявил РИА Новости член Ассоциации православных экспертов, руководитель экспертного клуба "Молдавский вектор", политолог Владимир Букарский.

Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по её словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Президент, которая мечтает упразднить собственную страну, - не реформаторша и не демократка, а временная управляющая в процессе ликвидации. Санду в статусе главы государства не имеет права говорить так, как будто она частное лицо на кухне, а не гарант конституции. Заявление Санду о готовности ликвидировать Республику Молдова и отдать её Румынии - это прямая присяга на верность чужому государству, сделанная с президентской трибуны. Это плевок в суверенитет, попрание нейтралитета, подрыв государственности, да ещё и в пользу страны - ключевого члена НАТО ", - отметил Букарский.

Эксперт также указал, что обсуждение подобных инициатив происходит на фоне ужесточения законодательства республики.

"После принятия правящей партией "Действие и солидарность" (негласным лидером которой, по данным молдавских СМИ, является сама Санду - ред.) закона о "сепаратизме" подобная пропаганда сама подпадает под статьи Уголовного кодекса республики: публичные призывы к ликвидации государства и изменению конституционного строя. Если Республика Молдова "не способна управлять собой", то вопрос не к стране, а к провалившейся прозападной колониальной администрации, которая за пять лет не дала ни экономики, ни демографии, ни безопасности - только долги, миграцию и внешнее управление. Суверенная Молдавия имеет право на существование, а дружба с Россией - это не "угроза", а выбор сотен тысяч граждан" , - подчеркнул собеседник агентства.

Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.