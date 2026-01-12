Додон рассказал, почему Санду поддерживает объединение Молдавии с Румынией

КИШИНЕВ, 12 янв – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил в своем блоге, что глава государства Майя Санду поддерживает возможное объединение республики с Румынией не по идейным причинам, а исходя из личных политических интересов.
"Санду проголосует за объединение с Румынией не ради идеала, а из эгоистичной любви к самой себе...Во-первых, с надеждой на то, что осуществится её мечта стать президентом нового румынского государства. Она считает, что румыны наивны и примут её. Во-вторых, она проголосовала бы за объединение, лишь бы после неё больше не было другого президента Молдавии. Чтобы именно она стала последней. Чтобы история молдавского государства закончилась на ней", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Молдавия получила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился.
