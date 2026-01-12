Рейтинг@Mail.ru
Санду заявила, что поддержала бы присоединение Молдавии к Румынии - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 12.01.2026 (обновлено: 20:03 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/moldaviya-2067444931.html
Санду заявила, что поддержала бы присоединение Молдавии к Румынии
Санду заявила, что поддержала бы присоединение Молдавии к Румынии - РИА Новости, 12.01.2026
Санду заявила, что поддержала бы присоединение Молдавии к Румынии
Президент Молдавии Майя Санду выступила за присоединение республики к Румынии путем проведения референдума, если бы таковой состоялся. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T19:10:00+03:00
2026-01-12T20:03:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg
https://ria.ru/20251226/dodon-2064845476.html
https://ria.ru/20251231/ozerov-2065852777.html
https://ria.ru/20251225/moldaviya-2064659863.html
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_158:0:2671:1885_1920x0_80_0_0_8d853518834301a460f53656fa936d3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду
Санду заявила, что поддержала бы присоединение Молдавии к Румынии

Санду заявила, что проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии

© AP Photo / Andreea AlexandruМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выступила за присоединение республики к Румынии путем проведения референдума, если бы таковой состоялся.
"Я бы проголосовала за присоединение к Румынии", — сказала она в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Зеленский потянет за собой на дно и Санду, считает Додон
26 декабря 2025, 13:06
При этом она не уточнила, возможно ли проведение такого референдума в будущем. Свою позицию она объяснила "необходимостью противостоять внешним вызовам".
"Становится все более сложно для такой маленькой страны, как Молдавия, выжить как демократия, как суверенное государство и, конечно, противостоять России", — заявила Санду.
По данным декабрьского соцопроса, которые опубликовал молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей страны выступают против ее присоединения к Румынии.
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров во время пресс-подхода у здания МИД Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Мрачный период в отношениях России и Молдавии завершится, заявил посол
31 декабря 2025, 15:56
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что любые изменения статуса государства возможны только на основании волеизъявления граждан. Ее конституция провозглашает суверенитет и независимость основополагающими принципами. При этом вопрос объединения с Румынией регулярно поднимается в общественно-политических дискуссиях. Он остается одним из наиболее чувствительных для молдаван, хотя сторонники "унионизма" есть как в одной, так и в другой республике.
В 2022 году парламенты обеих стран впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались их правительства, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.
Флаги ЕС и Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Молдавии заявили, что ЕС заморозил переговоры о вступлении страны
25 декабря 2025, 16:18
 
В миреМолдавияРумынияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала