Санду заявила, что поддержала бы присоединение Молдавии к Румынии

КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду Президент Молдавии Майя Санду выступила за присоединение республики к Румынии путем проведения референдума, если бы таковой состоялся.

"Я бы проголосовала за присоединение к Румынии", — сказала она в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics.

При этом она не уточнила, возможно ли проведение такого референдума в будущем. Свою позицию она объяснила "необходимостью противостоять внешним вызовам".

"Становится все более сложно для такой маленькой страны, как Молдавия , выжить как демократия, как суверенное государство и, конечно, противостоять России", — заявила Санду

По данным декабрьского соцопроса, которые опубликовал молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей страны выступают против ее присоединения к Румынии

Власти Молдавии неоднократно заявляли, что любые изменения статуса государства возможны только на основании волеизъявления граждан. Ее конституция провозглашает суверенитет и независимость основополагающими принципами. При этом вопрос объединения с Румынией регулярно поднимается в общественно-политических дискуссиях. Он остается одним из наиболее чувствительных для молдаван, хотя сторонники "унионизма" есть как в одной, так и в другой республике.