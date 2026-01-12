https://ria.ru/20260112/moldaviya-2067444931.html
Санду заявила, что поддержала бы присоединение Молдавии к Румынии
Санду заявила, что поддержала бы присоединение Молдавии к Румынии - РИА Новости, 12.01.2026
Санду заявила, что поддержала бы присоединение Молдавии к Румынии
Президент Молдавии Майя Санду выступила за присоединение республики к Румынии путем проведения референдума, если бы таковой состоялся.
Санду заявила, что поддержала бы присоединение Молдавии к Румынии
КИШИНЕВ, 12 янв — РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду выступила
за присоединение республики к Румынии путем проведения референдума, если бы таковой состоялся.
"Я бы проголосовала за присоединение к Румынии", — сказала она в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics.
При этом она не уточнила, возможно ли проведение такого референдума в будущем. Свою позицию она объяснила "необходимостью противостоять внешним вызовам".
"Становится все более сложно для такой маленькой страны, как Молдавия
, выжить как демократия, как суверенное государство и, конечно, противостоять России", — заявила Санду
.
По данным декабрьского соцопроса, которые опубликовал молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей страны выступают против ее присоединения к Румынии
.
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что любые изменения статуса государства возможны только на основании волеизъявления граждан. Ее конституция провозглашает суверенитет и независимость основополагающими принципами. При этом вопрос объединения с Румынией регулярно поднимается в общественно-политических дискуссиях. Он остается одним из наиболее чувствительных для молдаван, хотя сторонники "унионизма" есть как в одной, так и в другой республике.
В 2022 году парламенты обеих стран впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались их правительства, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях.