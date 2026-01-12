КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Власти Молдавии должны четко определить своих стратегических партнеров, исходя из приоритетов республики, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

"Республика Молдова должна гораздо яснее определить своих стратегических партнёров. События последних лет показали, что в этом отношении у Молдовы есть серьёзные пробелы, а грубые ошибки в позиционировании могут дорого нам обойтись — в том числе в плане возможностей, которые мы уже упустили или можем упустить в будущем", - написала Влах в своем блоге.

По ее словам, власти страны заигрались в "страуса, который прячет голову в песок", чтобы не участвовать в решении накопившихся проблем.

"Молдавия должна очень чётко определить свои приоритеты по разным направлениям и, исходя из них, выстраивать стратегические партнёрства, которые сохранит и будет развивать дальше. Если этого не сделать, мы рискуем обнаружить, что та внешнеполитическая концепция, которой следует Молдова, давно устарела и больше не соответствует реальным потребностям нашей страны", - подчеркнула Влах.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.