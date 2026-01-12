Рейтинг@Mail.ru
Влах призвала Молдавию четко определить своих стратегических партнеров - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/moldaviya-2067395136.html
Влах призвала Молдавию четко определить своих стратегических партнеров
Влах призвала Молдавию четко определить своих стратегических партнеров - РИА Новости, 12.01.2026
Влах призвала Молдавию четко определить своих стратегических партнеров
Власти Молдавии должны четко определить своих стратегических партнеров, исходя из приоритетов республики, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:52:00+03:00
2026-01-12T15:52:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
ирина влах
майя санду
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_0:119:1302:852_1920x0_80_0_0_1f820e4c04cca0e80541eecdc67ebfa3.jpg
https://ria.ru/20260108/moldaviya-2066895347.html
https://ria.ru/20260106/dodon-2066633171.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_43:0:1238:896_1920x0_80_0_0_7eb9e8d811cae677038e965087cf7e59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, майя санду, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Ирина Влах, Майя Санду, Евгения Гуцул
Влах призвала Молдавию четко определить своих стратегических партнеров

Влах призвала молдавские власти четко определить стратегических партнеров

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Власти Молдавии должны четко определить своих стратегических партнеров, исходя из приоритетов республики, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Республика Молдова должна гораздо яснее определить своих стратегических партнёров. События последних лет показали, что в этом отношении у Молдовы есть серьёзные пробелы, а грубые ошибки в позиционировании могут дорого нам обойтись — в том числе в плане возможностей, которые мы уже упустили или можем упустить в будущем", - написала Влах в своем блоге.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Политолог рассказал, как власти Молдавии хотят расколоть общество
8 января, 17:04
По ее словам, власти страны заигрались в "страуса, который прячет голову в песок", чтобы не участвовать в решении накопившихся проблем.
"Молдавия должна очень чётко определить свои приоритеты по разным направлениям и, исходя из них, выстраивать стратегические партнёрства, которые сохранит и будет развивать дальше. Если этого не сделать, мы рискуем обнаружить, что та внешнеполитическая концепция, которой следует Молдова, давно устарела и больше не соответствует реальным потребностям нашей страны", - подчеркнула Влах.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия в Москве, где проходит голосование на парламентских выбора - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
ЕС поддерживает Молдавию из идеологических соображений, заявил Додон
6 января, 16:53
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИрина ВлахМайя СандуЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала