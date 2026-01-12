Молдавии необходима новая концепция внешней политики, заявила Влах

КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Молдавии необходимо разработать новую концепцию внешней политики, в основе которой будет нейтралитет, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

"На глобальном и даже региональном уровне происходят крупные изменения, которые не могут не повлиять на Молдавию . Нужно разработать новую концепцию внешней политики. Уверена: в основе новой концепции внешней политики Республики Молдова должен лежать принцип нейтралитета, признанный на международном уровне", - написала Влах в своем блоге.

По ее словам, новые реалии требуют и новых подходов, которые учитывали бы как риски, так и появившиеся возможности. Влах отмечает, что некоторые политики в Молдавии считают нейтралитет устаревшим или нерабочим принципом, но это единственный реальный инструмент, на который могут опираться малые страны вроде Республики Молдова в вопросах обеспечения безопасности. Экс-глава Гагаузии полагает, что к процессу разработки новой концепции внешней политики должны быть привлечены разные участники — начиная с дипломатов и политиков и заканчивая профильными экспертами из гражданского общества.

"Новая концепция внешней политики должна переопределить отношения Республики Молдова с крупными международными игроками. На глобальном уровне всё заметнее тенденция к росту международной роли некоторых стран и снижению влияния отдельных международных организаций. Республика Молдова не может позволить себе роскошь игнорировать эти тенденции, поскольку они будут напрямую влиять и на нашу страну, и по ряду направлений это влияние уже ощущается", - подчеркнула Влах.

Президент Молдавии Майя Санду в 2023 году в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО , однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор".

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.