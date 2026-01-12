Рейтинг@Mail.ru
Молдавии необходима новая концепция внешней политики, заявила Влах
11:34 12.01.2026
Молдавии необходима новая концепция внешней политики, заявила Влах
Молдавии необходима новая концепция внешней политики, заявила Влах - РИА Новости, 12.01.2026
Молдавии необходима новая концепция внешней политики, заявила Влах
Молдавии необходимо разработать новую концепцию внешней политики, в основе которой будет нейтралитет, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии... РИА Новости, 12.01.2026
в мире
молдавия
гагаузия
ирина влах
майя санду
нато
молдавия
гагаузия
в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах, Майя Санду, НАТО
Молдавии необходима новая концепция внешней политики, заявила Влах

Влах призвала Молдавию разработать новую концепцию внешней политики

Ирина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Молдавии необходимо разработать новую концепцию внешней политики, в основе которой будет нейтралитет, заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"На глобальном и даже региональном уровне происходят крупные изменения, которые не могут не повлиять на Молдавию. Нужно разработать новую концепцию внешней политики. Уверена: в основе новой концепции внешней политики Республики Молдова должен лежать принцип нейтралитета, признанный на международном уровне", - написала Влах в своем блоге.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Экономика Молдавии находится в критической зоне, заявил экс-премьер
Вчера, 10:34
По ее словам, новые реалии требуют и новых подходов, которые учитывали бы как риски, так и появившиеся возможности. Влах отмечает, что некоторые политики в Молдавии считают нейтралитет устаревшим или нерабочим принципом, но это единственный реальный инструмент, на который могут опираться малые страны вроде Республики Молдова в вопросах обеспечения безопасности. Экс-глава Гагаузии полагает, что к процессу разработки новой концепции внешней политики должны быть привлечены разные участники — начиная с дипломатов и политиков и заканчивая профильными экспертами из гражданского общества.
"Новая концепция внешней политики должна переопределить отношения Республики Молдова с крупными международными игроками. На глобальном уровне всё заметнее тенденция к росту международной роли некоторых стран и снижению влияния отдельных международных организаций. Республика Молдова не может позволить себе роскошь игнорировать эти тенденции, поскольку они будут напрямую влиять и на нашу страну, и по ряду направлений это влияние уже ощущается", - подчеркнула Влах.
Президент Молдавии Майя Санду в 2023 году в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
В настоящее время страны Запада и власти Молдавии во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Молдавия не справляется с внутренним кризисом, считает политолог
11 января, 14:44
Молдавия не справляется с внутренним кризисом, считает политолог
11 января, 14:44
 
В миреМолдавияГагаузияИрина ВлахМайя СандуНАТО
 
 
