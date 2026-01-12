Экономика Молдавии находится в критической зоне, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Экономика Молдавии остается в критической зоне из-за постоянного роста инфляции, которую власти не могут взять под контроль, Экономика Молдавии остается в критической зоне из-за постоянного роста инфляции, которую власти не могут взять под контроль, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.

"Средний уровень инфляции в мире в 2025 году составляет около 4,2%. Молдавия демонстрирует прогнозируемый уровень инфляции порядка 7,7%, занимая 35-е место в мировом рейтинге и значительно превышая средний глобальный показатель. В то время как многим экономикам удалось вернуть инфляцию в диапазон 2–3%, Молдавия остается в критической зоне, где рост цен ежемесячно подрывает покупательную способность населения", - написал Филат в своем Telegram-канале.

По его словам, стоимость жизни в Молдавии продолжает расти быстрее, чем в большинстве других стран. Он отмечает, что Молдавия продолжает проигрывать борьбу с инфляцией, и граждане ежедневно расплачиваются за эту реальность.

"Вместо четких и эффективных решений по защите уровня жизни мы слишком часто наблюдаем уход дискуссии в абстрактные плоскости или использование манипулятивных месседжей в узкопартийных интересах. Инфляция, заработные платы, пенсии, рабочие места и налогово-бюджетная политика должны быть реальными приоритетами государственной власти, а не просто инструментами политической коммуникации", - подчеркнул экс-премьер.