Экономика Молдавии находится в критической зоне, заявил экс-премьер

КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Экономика Молдавии остается в критической зоне из-за постоянного роста инфляции, которую власти не могут взять под контроль, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
"Средний уровень инфляции в мире в 2025 году составляет около 4,2%. Молдавия демонстрирует прогнозируемый уровень инфляции порядка 7,7%, занимая 35-е место в мировом рейтинге и значительно превышая средний глобальный показатель. В то время как многим экономикам удалось вернуть инфляцию в диапазон 2–3%, Молдавия остается в критической зоне, где рост цен ежемесячно подрывает покупательную способность населения", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, стоимость жизни в Молдавии продолжает расти быстрее, чем в большинстве других стран. Он отмечает, что Молдавия продолжает проигрывать борьбу с инфляцией, и граждане ежедневно расплачиваются за эту реальность.
"Вместо четких и эффективных решений по защите уровня жизни мы слишком часто наблюдаем уход дискуссии в абстрактные плоскости или использование манипулятивных месседжей в узкопартийных интересах. Инфляция, заработные платы, пенсии, рабочие места и налогово-бюджетная политика должны быть реальными приоритетами государственной власти, а не просто инструментами политической коммуникации", - подчеркнул экс-премьер.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
