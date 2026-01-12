Рейтинг@Mail.ru
В МККК назвали число запросов на поиск людей за время конфликта на Украине - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:19 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/mkkk-2067292911.html
В МККК назвали число запросов на поиск людей за время конфликта на Украине
В МККК назвали число запросов на поиск людей за время конфликта на Украине - РИА Новости, 12.01.2026
В МККК назвали число запросов на поиск людей за время конфликта на Украине
За время конфликта на Украине Международный комитет Красного Креста (МККК) получил 182 тысячи запросов на поиск пропавших людей, включая детей, заявила в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T03:19:00+03:00
2026-01-12T03:19:00+03:00
в мире
украина
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_73:0:3012:1653_1920x0_80_0_0_93782307ad56ac8162fea4e5a534606c.jpg
https://ria.ru/20260107/mkkk-2066688893.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_289:0:2724:1826_1920x0_80_0_0_6937c51ca2d45c2e8f7e009617b7ab77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Украина, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В МККК назвали число запросов на поиск людей за время конфликта на Украине

РИА Новости: МККК получил 182 тысячи запросов на поиск людей с обеих сторон

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За время конфликта на Украине Международный комитет Красного Креста (МККК) получил 182 тысячи запросов на поиск пропавших людей, включая детей, заявила в интервью РИА Новости директор Управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.
"Согласно последним данным, мы зарегистрировали 182 тысячи запросов о поиске пропавших без вести лиц от семей с обеих сторон. Это касается как военнослужащих, так и гражданских лиц, а также запросов по поиску детей. И мы считаем, что многие не обращались к нам", - рассказала Пра-Дессимо, добавив, что реальное число пропавших без вести людей, скорее всего, выше.
На данный момент МККК смог оповестить семьи 15,9 тысячи пропавших людей об их местонахождении или судьбе, добавила она.
МККК - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
МККК регулярно посещает удерживаемых ВСУ жителей Курской области
7 января, 03:27
 
В миреУкраинаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала