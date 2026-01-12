https://ria.ru/20260112/mkkk-2067292911.html
В МККК назвали число запросов на поиск людей за время конфликта на Украине
В МККК назвали число запросов на поиск людей за время конфликта на Украине
За время конфликта на Украине Международный комитет Красного Креста (МККК) получил 182 тысячи запросов на поиск пропавших людей, включая детей, заявила в... РИА Новости, 12.01.2026
украина
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За время конфликта на Украине Международный комитет Красного Креста (МККК) получил 182 тысячи запросов на поиск пропавших людей, включая детей, заявила в интервью РИА Новости директор Управления по оперативной деятельности МККК Ясмин Пра-Дессимо.
"Согласно последним данным, мы зарегистрировали 182 тысячи запросов о поиске пропавших без вести лиц от семей с обеих сторон. Это касается как военнослужащих, так и гражданских лиц, а также запросов по поиску детей. И мы считаем, что многие не обращались к нам", - рассказала Пра-Дессимо, добавив, что реальное число пропавших без вести людей, скорее всего, выше.
На данный момент МККК
смог оповестить семьи 15,9 тысячи пропавших людей об их местонахождении или судьбе, добавила она.