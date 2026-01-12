Рейтинг@Mail.ru
Качественная медицина должна быть доступна по всей России, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/mishustin-2067410473.html
Качественная медицина должна быть доступна по всей России, заявил Мишустин
Качественная медицина должна быть доступна по всей России, заявил Мишустин - РИА Новости, 12.01.2026
Качественная медицина должна быть доступна по всей России, заявил Мишустин
Качественная медицина должна быть доступна гражданам по всей России, независимо от конкретного района, власти страны для этого продолжат развивать... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:44:00+03:00
2026-01-12T16:44:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067395506_0:104:3195:1901_1920x0_80_0_0_1aeb84f2c0907e4e098452363a355169.jpg
https://ria.ru/20260112/medpomosch-2067398212.html
https://ria.ru/20260105/kabmin-2066444175.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067395506_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_0a08686c5fb82752bb9232cbe58fcaa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, медицина
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Медицина
Качественная медицина должна быть доступна по всей России, заявил Мишустин

Мишустин: качественная медицина должна быть доступна по всей России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Качественная медицина должна быть доступна гражданам по всей России, независимо от конкретного района, власти страны для этого продолжат развивать инфраструктуру здравоохранения, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что правительство утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи.
Врач показывает снимок УЗИ на экране планшета - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС
Вчера, 16:11
"Наша общая задача - сделать качественную и современную медицину доступной по всей стране, независимо от места, где живет человек, будь то город, село, удаленные районы. Для чего мы продолжим реализацию национальных проектов развития инфраструктуры здравоохранения, в том числе первичного звена", - сказал Мишустин.
Как подчеркнул премьер, власти в этом вопросе должны прислушиваться к мнению граждан и врачебного сообщества.
"Это очень важно, чтобы мы мониторили и учитывали обратную связь", - пояснил он.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Правительство утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами
5 января, 10:15
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала