Качественная медицина должна быть доступна по всей России, заявил Мишустин
12.01.2026
Качественная медицина должна быть доступна по всей России, заявил Мишустин
Качественная медицина должна быть доступна гражданам по всей России, независимо от конкретного района, власти страны для этого продолжат развивать... РИА Новости, 12.01.2026
общество
россия
михаил мишустин
медицина
россия
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Медицина
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Качественная медицина должна быть доступна гражданам по всей России, независимо от конкретного района, власти страны для этого продолжат развивать инфраструктуру здравоохранения, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил, что правительство утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи.
"Наша общая задача - сделать качественную и современную медицину доступной по всей стране, независимо от места, где живет человек, будь то город, село, удаленные районы. Для чего мы продолжим реализацию национальных проектов развития инфраструктуры здравоохранения, в том числе первичного звена", - сказал Мишустин
.
Как подчеркнул премьер, власти в этом вопросе должны прислушиваться к мнению граждан и врачебного сообщества.
"Это очень важно, чтобы мы мониторили и учитывали обратную связь", - пояснил он.