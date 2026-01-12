Минтуризма Израиля рассказало о преимуществах отдыха для россиян

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Отдых в Израиле можно считать комфортным для российских туристов благодаря таким факторам как широкое распространение русского языка в стране, доступные прямые авиарейсы между странами и теплая погода практически круглый год, рассказал в беседе с РИА Новости представитель министерства туризма Израиля Хасан Мадах.

"Отдых в Израиле остается очень комфортным для российских туристов, и они, как правило, не сталкиваются с серьезными трудностями. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами: во-первых, практически отсутствует языковой барьер — русский язык широко распространен, во-вторых, доступны прямые авиарейсы, что делает путешествие легким и удобным с логистической точки зрения. В-третьих, в Израиле круглый год солнечная и теплая погода, что позволяет путешественникам планировать поездки в любое время", - заявил он.

Мадах подчеркнул, что сейчас особенно удачное время для поездки на Святую Землю, так как основные достопримечательности страны еще не переполнены обычными длинными очередями.