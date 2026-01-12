Рейтинг@Mail.ru
Минтуризма Израиля рассказало о преимуществах отдыха для россиян - РИА Новости, 12.01.2026
08:11 12.01.2026
Минтуризма Израиля рассказало о преимуществах отдыха для россиян
Минтуризма Израиля рассказало о преимуществах отдыха для россиян - РИА Новости, 12.01.2026
Минтуризма Израиля рассказало о преимуществах отдыха для россиян
Отдых в Израиле можно считать комфортным для российских туристов благодаря таким факторам как широкое распространение русского языка в стране, доступные прямые... РИА Новости, 12.01.2026
израиль
туризм
https://ria.ru/20251124/izrail-2056675764.html
израиль
2026
Новости
израиль, туризм
Израиль, Туризм
Минтуризма Израиля рассказало о преимуществах отдыха для россиян

Минтуризма Израиля назвало три причины выбрать Израиль для отдыха россиянам

Храм Гроба Господня в Иерусалиме
Храм Гроба Господня в Иерусалиме
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Отдых в Израиле можно считать комфортным для российских туристов благодаря таким факторам как широкое распространение русского языка в стране, доступные прямые авиарейсы между странами и теплая погода практически круглый год, рассказал в беседе с РИА Новости представитель министерства туризма Израиля Хасан Мадах.
"Отдых в Израиле остается очень комфортным для российских туристов, и они, как правило, не сталкиваются с серьезными трудностями. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами: во-первых, практически отсутствует языковой барьер — русский язык широко распространен, во-вторых, доступны прямые авиарейсы, что делает путешествие легким и удобным с логистической точки зрения. В-третьих, в Израиле круглый год солнечная и теплая погода, что позволяет путешественникам планировать поездки в любое время", - заявил он.
Мадах подчеркнул, что сейчас особенно удачное время для поездки на Святую Землю, так как основные достопримечательности страны еще не переполнены обычными длинными очередями.
"Возможность войти в Эдикул внутри храма Гроба Господня без ожидания или прикоснуться к стене Плача без того, чтобы отстоять длинную очередь – это само по себе чудо", - добавил он.
Иерусалим. Центр города - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Израиль вновь открыт: прямые рейсы, русский язык и много интересного
24 ноября 2025, 08:00
 
