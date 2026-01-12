Рейтинг@Mail.ru
Минтруда США призвало отказаться от глобализма в пользу американизма
10:44 12.01.2026
Минтруда США призвало отказаться от глобализма в пользу американизма
Минтруда США призвало отказаться от глобализма в пользу американизма
Минтруда США призвало отказаться от глобализма в пользу американизма

Минтруда США призвало отвергнуть глобализм в пользу американского протекционизма

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министерство труда США призвало отказаться от глобализма и поддержать американский протекционизм.
«
"Отвергните глобализм. Примите американизм", - заявило ведомство в соцсети Х, пост набрал 47 тысяч лайков.
В трудовой сфере принцип "американизма" подразумевает протекционистские меры, включая введение пошлин для импорта и ограничение рабочей иммиграции. Эти идеи активно продвигает президент США Дональд Трамп.
