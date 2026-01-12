https://ria.ru/20260112/mintruda-2067325961.html
Минтруда США призвало отказаться от глобализма в пользу американизма
Министерство труда США призвало отказаться от глобализма и поддержать американский протекционизм. РИА Новости, 12.01.2026
Минтруда США призвало отвергнуть глобализм в пользу американского протекционизма