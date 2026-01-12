Алиханов рассказал о подготовке кадров по нацпроектам

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Около 380 тысяч человек планируется подготовить в рамках национальных проектов, которые курирует Минпромторг РФ по технологическому лидерству, рассказал в интервью РИА Новости глава ведомства Антон Алиханов.

Он отметил, что обеспеченность кадрами является главным вызовом для российской промышленности на ближайшие годы. В 2025 году Минпромторг РФ актуализировал кадровую потребность промышленности, которая составит более 2,2 миллионов человек до 2030 года.