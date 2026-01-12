https://ria.ru/20260112/minpromtorg-2067307854.html
Алиханов рассказал о подготовке кадров по нацпроектам
Алиханов рассказал о подготовке кадров по нацпроектам - РИА Новости, 12.01.2026
Алиханов рассказал о подготовке кадров по нацпроектам
Около 380 тысяч человек планируется подготовить в рамках национальных проектов, которые курирует Минпромторг РФ по технологическому лидерству, рассказал в... РИА Новости, 12.01.2026
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал о подготовке кадров по нацпроектам
Алиханов заявил, что Минпромторг подготовит около 380 тыс человек по нацпроектам