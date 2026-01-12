https://ria.ru/20260112/million-2067348492.html
Гуцан рассказал о числе россиян, которым восстановили права на госпомощь
Гуцан рассказал о числе россиян, которым восстановили права на госпомощь - РИА Новости, 12.01.2026
Гуцан рассказал о числе россиян, которым восстановили права на госпомощь
Более 1 миллиона граждан России были восстановлены в правах на получение гарантированной государством помощи, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.
россия
александр гуцан
борис ельцин
общество
россия
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 1 миллиона граждан России были восстановлены в правах на получение гарантированной государством помощи, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.
"С учетом поставленных президентом России
задач в постоянном режиме осуществлялось надзорное сопровождение реализации социальных программ, что позволило восстановить права более 1 миллиона граждан на получение гарантированной государством помощи", - сказал Гуцан
на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры.
Он отметил, что особое место среди них занимают участники СВО и члены их семей. По его словам, персональный подход к разрешению всех их обращений позволил оперативно устранять недостатки в предоставлении выплат и мер поддержки, кроме того, при помощи других ведомств было налажено всестороннее содействие в реализации их прав.
День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина
от 29 декабря 1995 года.
Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.