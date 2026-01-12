Рейтинг@Mail.ru
МИД Испании предложил усилить безопасность Гренландии в рамках НАТО - РИА Новости, 12.01.2026
15:42 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/mid-2067393722.html
МИД Испании предложил усилить безопасность Гренландии в рамках НАТО
МИД Испании предложил усилить безопасность Гренландии в рамках НАТО
МИД Испании предложил усилить безопасность Гренландии в рамках НАТО
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна готова рассмотреть возможность усиления безопасности Гренландии в рамках НАТО, если в... РИА Новости, 12.01.2026
в мире
гренландия
сша
испания
дональд трамп
хосе мануэль альбарес
стивен миллер
нато
гренландия
сша
испания
в мире, гренландия, сша, испания, дональд трамп, хосе мануэль альбарес, стивен миллер, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Испания, Дональд Трамп, Хосе Мануэль Альбарес, Стивен Миллер, НАТО, Евросоюз
МИД Испании предложил усилить безопасность Гренландии в рамках НАТО

Глава МИД Испании Альбарес призвал усилить безопасность Гренландии в рамках НАТО

© Flickr / isafmediaФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Flickr / isafmedia
Флаг Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна готова рассмотреть возможность усиления безопасности Гренландии в рамках НАТО, если в регионе существует угроза.
"Если вокруг Гренландии или в Арктике в настоящий момент существуют факторы или ситуации, которые могут поставить под угрозу атлантическую безопасность, я уверен, что все мы могли бы это проанализировать это, и при необходимости безопасность была бы усилена", - приводит его слова новостное агентство EFE.
Пол Йонсон - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Глава Минобороны Швеции отреагировал на заявления Трампа о Гренландии
Вчера, 12:58
Глава МИД Испании подчеркнул, что не рассматривает возможность нападения США на Гренландию даже гипотетически, однако отметил, что если Дания сочтет, что евроатлантическая безопасность "недостаточно защищена", Испания вместе с другими союзниками готова изучить ситуацию и принять меры, поскольку это отвечает общим интересам.
Отмечается, что Альбарес высказался за необходимость активизации оборонной интеграции в ЕС. По его мнению, в условиях внешних угроз Европе следует сформировать внутри союза "коалицию желающих" для продвижения общего проекта обороны, даже если часть стран относится к нему скептически. Он считает, что такой подход может включать шаги в направлении создания европейских вооруженных сил со сдерживающей функцией.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. О необходимости для США контролировать Гренландию заявляли вице-президент Джей Ди Вэнс, замглавы администрации Белого Дома Стивен Миллер и другие соратники Трампа.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Глава евродипломатии Кая Каллас 8 января заявила, что страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
НАТО может развеять опасения по Гренландии, заявила Каллас
Вчера, 10:20
 
В миреГренландияСШАИспанияДональд ТрампХосе Мануэль АльбаресСтивен МиллерНАТОЕвросоюз
 
 
