МИД Испании предложил усилить безопасность Гренландии в рамках НАТО

МАДРИД, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна готова рассмотреть возможность усиления безопасности Гренландии в рамках НАТО, если в регионе существует угроза.
"Если вокруг Гренландии или в Арктике в настоящий момент существуют факторы или ситуации, которые могут поставить под угрозу атлантическую безопасность, я уверен, что все мы могли бы это проанализировать это, и при необходимости безопасность была бы усилена", - приводит его слова новостное агентство EFE.
Глава МИД Испании подчеркнул, что не рассматривает возможность нападения США на Гренландию даже гипотетически, однако отметил, что если Дания сочтет, что евроатлантическая безопасность "недостаточно защищена", Испания вместе с другими союзниками готова изучить ситуацию и принять меры, поскольку это отвечает общим интересам.
Отмечается, что Альбарес высказался за необходимость активизации оборонной интеграции в ЕС. По его мнению, в условиях внешних угроз Европе следует сформировать внутри союза "коалицию желающих" для продвижения общего проекта обороны, даже если часть стран относится к нему скептически. Он считает, что такой подход может включать шаги в направлении создания европейских вооруженных сил со сдерживающей функцией.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. О необходимости для США контролировать Гренландию заявляли вице-президент Джей Ди Вэнс, замглавы администрации Белого Дома Стивен Миллер и другие соратники Трампа.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Глава евродипломатии Кая Каллас 8 января заявила, что страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.