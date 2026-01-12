МИД Испании предложил усилить безопасность Гренландии в рамках НАТО

МАДРИД, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что страна готова рассмотреть возможность усиления безопасности Гренландии в рамках НАТО, если в регионе существует угроза.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.