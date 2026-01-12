Рейтинг@Mail.ru
Таиланд напомнил Камбодже о договоренностях по демаркации границы - РИА Новости, 12.01.2026
14:38 12.01.2026
Таиланд напомнил Камбодже о договоренностях по демаркации границы
Таиланд напомнил Камбодже о договоренностях по демаркации границы - РИА Новости, 12.01.2026
Таиланд напомнил Камбодже о договоренностях по демаркации границы
Таиланд выразил решительный протест Камбодже в ответ на заявления камбоджийской стороны об удержании Таиландом участков камбоджийской территории после... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:38:00+03:00
2026-01-12T14:38:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
лаос
оон
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
таиланд
камбоджа
лаос
в мире, таиланд, камбоджа, лаос, оон, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Таиланд, Камбоджа, Лаос, ООН, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Таиланд напомнил Камбодже о договоренностях по демаркации границы

МИД Таиланда напомнил Камбодже о демаркации границы и разминировании

Флаги Таиланда
Флаги Таиланда - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Flickr / Isriya Paireepairit
Флаги Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 12 янв - РИА Новости. Таиланд выразил решительный протест Камбодже в ответ на заявления камбоджийской стороны об удержании Таиландом участков камбоджийской территории после вооруженного пограничного конфликта между двумя странами и напомнил соседней стране о договоренностях по демаркации границ и гуманитарному разминированию, говорится в специальном заявлении МИД Таиланда, переданном в понедельник в местные и иностранные СМИ, аккредитованные при министерстве.
"Таиланд уважает и строго соблюдает все двусторонние соглашения между Таиландом и Камбоджей, включая Совместное заявление, подписанное обеими сторонами 27 декабря 2025 года (о прекращении огня - ред.). Поэтому Таиланд выражает решительный протест против безосновательных утверждений Камбоджи о том, что Таиланд незаконно оккупирует территорию и проводит военные операции в различных районах Камбоджи после достижения соглашения о прекращении огня", - говорится в заявлении.
Военный автомобиль в Камбодже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Премьер Таиланда потребовал от Камбоджи объяснений из-за обстрела
6 января, 13:26
Внешнеполитическое ведомство указывает, что Таиланд по-прежнему привержен проведению совместного обследования и демаркации спорных участков границы между двумя странами.
"Таиланд по-прежнему твердо привержен проведению обследования и демаркации общей сухопутной границы и подтверждает, что все правовые и технические вопросы должны решаться в рамках механизма двусторонней Совместной пограничной комиссии", - добавляется в заявлении.
В то же время усилия, предпринимаемые по пограничным вопросам, должны осуществляться в атмосфере деэскалации и основываться на взаимном доверии, заявляет МИД Таиланда.
"В этой связи Таиланд призывает Камбоджу немедленно принять (помимо уже принятых – ред.) другие доступные меры по деэскалации, предусмотренные в Совместном заявлении, в частности, гуманитарное разминирование для обеспечения безопасности гражданского населения и групп, проводящих обследование на местах", - отмечается в заявлении.
В ходе 20-дневной пограничной войны с 7 по 27 декабря наиболее интенсивные бои на границе между Таиландом и Камбоджей шли на спорных участках приграничной зоны, которые каждая из сторон считает своей территорией.
Переговоры между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Глава МИД Таиланда оценил диалог с Камбоджей
29 декабря 2025, 14:55
Территориальные споры достались Таиланду и Камбодже в наследство от колониальных времен, когда с 1898 по 1907 год велись переговоры о границах между Французским Индокитаем, в состав которого входили территории современных Камбоджи, Лаоса и Вьетнама, и Королевством Сиам (ныне Таиланд). В договорах 1904 и 1907 годов несколько участков границы с нынешней Камбоджей остались не демаркированными окончательно в силу труднодоступности горных районов, через которые они проходят, что привело к различиям между текстовым описанием линии границы в договорах и изображением линии границы на картах, приложенных к договорам. Переговоры по этим участкам, проходившие в конце 1930-х годов, были прерваны Второй мировой войной. После получения Камбоджей независимости от Франции в 1950-е годы правительство независимой Камбоджи предъявило Таиланду территориальные претензии, к обсуждению которых стороны возвращались затем неоднократно. Также из-за спорных участков между странами неоднократно возникали вооруженные конфликты.
Камбоджа с 1960-х годов настаивает на интернационализации проблемы спорных территорий и решении ее в Международном суде ООН, который уже принял в прошлом решение в пользу Камбоджи по одному из спорных участков, на территории которого находится древний индуистский храм Преа Вихеар, в Таиланде называемый "Пхра Вихан". Таиланд не признает юрисдикцию Международного суда ООН в вопросах территориальных споров и настаивает на двусторонних механизмах разрешения проблемы, созданных сторонами совместно двусторонними протоколами 2000 и 2001 годов, в первую очередь Совместной пограничной комиссией.
Последствия артиллерийского обстрела в провинции Сурин, Таиланд - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Конфликт с Камбоджей не повлиял на турпоток, сообщили в Минобороны Таиланда
24 декабря 2025, 21:35
 
В миреТаиландКамбоджаЛаосООНОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
