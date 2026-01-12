Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана заявил о причастности США и Израиля к протестам - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 12.01.2026 (обновлено: 12:59 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/mid-2067355556.html
МИД Ирана заявил о причастности США и Израиля к протестам
МИД Ирана заявил о причастности США и Израиля к протестам - РИА Новости, 12.01.2026
МИД Ирана заявил о причастности США и Израиля к протестам
Тегеран обладает множеством доказательств причастности Вашингтона и Тель-Авива к прошедшим в Иране протестным акциям, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:58:00+03:00
2026-01-12T12:59:00+03:00
в мире
иран
сша
тель-авив
аббас аракчи
масуд пезешкиан
майк помпео
моссад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067345492_0:0:1825:1026_1920x0_80_0_0_9b92971dfd5f6c68e30a61880c3be361.jpg
https://ria.ru/20260111/iran-2067226345.html
иран
сша
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067345492_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_3d1eaf860b2cb87f0413cf0efc2b8993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тель-авив, аббас аракчи, масуд пезешкиан, майк помпео, моссад, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Тель-Авив, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, Майк Помпео, Моссад, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
МИД Ирана заявил о причастности США и Израиля к протестам

Аракчи: Иран имеет доказательства причастности США и Израиля к протестам

© Кадр видео из соцсетейПроправительственное шествие в Иране
Проправительственное шествие в Иране - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Проправительственное шествие в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тегеран обладает множеством доказательств причастности Вашингтона и Тель-Авива к прошедшим в Иране протестным акциям, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации в воскресенье 11 января обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
"У нас есть множество доказательств, говорящих о вмешательстве как США, так и Израиля в это террористическое движение (имеются в виду протесты - ред.)", - приводит слова Аракчи агентство SNN, заявление было сделано на прошедшей в иранском МИД встрече с представителями дипломатических ведомств.
Министр привел в качестве примера информацию в израильских СМИ, упоминающую об операциях Тель-Авива в Иране, и слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который в сообщении в соцсети Х поздравил с новым годом иранцев, участвующих в уличных протестах, а также "находящихся рядом с ними агентов (израильской разведывательной службы - ред.) "Моссад".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Автомобиль дорожной полиции перекрывает улицу в Иране - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На западе Ирана задержали более ста участников беспорядков
11 января, 14:02
 
В миреИранСШАТель-АвивАббас АракчиМасуд ПезешкианМайк ПомпеоМоссадСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала