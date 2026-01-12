МИД Ирана заявил о причастности США и Израиля к протестам

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Тегеран обладает множеством доказательств причастности Вашингтона и Тель-Авива к прошедшим в Иране протестным акциям, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к нации в воскресенье 11 января обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
"У нас есть множество доказательств, говорящих о вмешательстве как США, так и Израиля в это террористическое движение (имеются в виду протесты - ред.)", - приводит слова Аракчи агентство SNN, заявление было сделано на прошедшей в иранском МИД встрече с представителями дипломатических ведомств.
Министр привел в качестве примера информацию в израильских СМИ, упоминающую об операциях Тель-Авива в Иране, и слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео, который в сообщении в соцсети Х поздравил с новым годом иранцев, участвующих в уличных протестах, а также "находящихся рядом с ними агентов (израильской разведывательной службы - ред.) "Моссад".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
