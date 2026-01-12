Страны Латинской Америки вправе сами выбирать партнеров, заявил МИД КНР

ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Все страны Латинской Америки, включая Венесуэлу, являются независимыми государствами, имеющими право самостоятельно выбирать себе партнеров, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она подчеркнула, что "независимо от изменения ситуации, Китай продолжит углублять деловое сотрудничество со странами Латинской Америки, включая Венесуэлу, в целях содействия общему развитию".