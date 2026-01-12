Страны Латинской Америки вправе сами выбирать партнеров, заявил МИД КНР

ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Все страны Латинской Америки, включая Венесуэлу, являются независимыми государствами, имеющими право самостоятельно выбирать себе партнеров, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты открыты к продаже нефти России и Китаю. По его словам, Китай может покупать у Вашингтона столько нефти, сколько захочет, либо в Венесуэле, либо в самих Штатах, Россия в свою очередь также может получать всю нефть, которая ей нужна. Трамп также оправдал получение Штатами контроля над Венесуэлой тем, что, по его мнению, в противном случае Россия или Китай якобы получили бы возможность подойти слишком близко к американским границам.
"Все страны Латинской Америки являются суверенными и независимыми государствами, имеющими право самостоятельно выбирать себе партнеров", - заявила Мао Нин.
Она подчеркнула, что "независимо от изменения ситуации, Китай продолжит углублять деловое сотрудничество со странами Латинской Америки, включая Венесуэлу, в целях содействия общему развитию".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.