Страны Латинской Америки вправе сами выбирать партнеров, заявил МИД КНР - РИА Новости, 12.01.2026
11:04 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/mid-2067333515.html
Страны Латинской Америки вправе сами выбирать партнеров, заявил МИД КНР
Все страны Латинской Америки, включая Венесуэлу, являются независимыми государствами, имеющими право самостоятельно выбирать себе партнеров, заявила на брифинге РИА Новости, 12.01.2026
Страны Латинской Америки вправе сами выбирать партнеров, заявил МИД КНР

Мао Нин: страны Латинской Америки, включая Венесуэлу, вправе выбирать партнеров

Флаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 12 янв – РИА Новости. Все страны Латинской Америки, включая Венесуэлу, являются независимыми государствами, имеющими право самостоятельно выбирать себе партнеров, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты открыты к продаже нефти России и Китаю. По его словам, Китай может покупать у Вашингтона столько нефти, сколько захочет, либо в Венесуэле, либо в самих Штатах, Россия в свою очередь также может получать всю нефть, которая ей нужна. Трамп также оправдал получение Штатами контроля над Венесуэлой тем, что, по его мнению, в противном случае Россия или Китай якобы получили бы возможность подойти слишком близко к американским границам.
"Все страны Латинской Америки являются суверенными и независимыми государствами, имеющими право самостоятельно выбирать себе партнеров", - заявила Мао Нин.
Она подчеркнула, что "независимо от изменения ситуации, Китай продолжит углублять деловое сотрудничество со странами Латинской Америки, включая Венесуэлу, в целях содействия общему развитию".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
В миреВенесуэлаСШАКитайНиколас МадуроДональд ТрампМао НинООНУдары США по Венесуэле
 
 
