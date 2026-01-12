Рейтинг@Mail.ru
"Положить конец". В США осадили Мерца после заявления о России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 12.01.2026 (обновлено: 21:31 12.01.2026)
"Положить конец". В США осадили Мерца после заявления о России
Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности развернуть западный контингент на Украине без согласия России не имеет никакого значения, пока Европа РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
фридрих мерц
кир стармер
мария захарова
украина
россия
германия
в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, кир стармер, мария захарова, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Мария Захарова, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Положить конец". В США осадили Мерца после заявления о России

Макгрегор: слова Мерца о войсках для Киева бессмысленны без признания позиции РФ

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности развернуть западный контингент на Украине без согласия России не имеет никакого значения, пока Европа не признает позицию Кремля, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Это было сделано для телешоу. Было задумано так, чтобы убедить жителей европейских стран в моральном превосходстве их лидеров. Якобы мы — нравственные люди, поэтому пытаемся положить этому конец, мы добились соглашения и готовы на все. Не было ни слова о России и законных интересах ее национальной безопасности. Не было ни слова о реальной ситуации на поле боя и военном балансе", — сказал он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Во Франции пришли в ужас из-за плана Европы против России
Вчера, 18:52
Макгрегор подчеркнул, что без поддержки и признания России все эти заявления "не имеют значения".
В прошлый четверг Фридрих Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил на Украине невозможно без одобрения России, "а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Дамоклов меч". СМИ узнали, как Путин может помочь Европе
Вчера, 18:29
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 6 января сообщил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск при достижении мира. Он утверждает, что в случае прекращения огня британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва расценит появление на Украине западных военных как интервенцию. Дипломат подчеркнула, что этот документ нацелен на продолжение милитаризации страны, эскалацию и разрастание боевых действий. Завершение конфликта возможно после устранения его первопричин, возвращения Украины к внеблоковому статусу и признания территориальных реалий. Эти цели будут достигнуты либо дипломатическим путем, либо в рамках спецоперации, добавила она.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками
Вчера, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияФридрих МерцКир СтармерМария ЗахароваМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
