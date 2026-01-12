МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности развернуть западный контингент на Украине без согласия России не имеет никакого значения, пока Европа не признает позицию Кремля, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала "Deep Dive".
"Это было сделано для телешоу. Было задумано так, чтобы убедить жителей европейских стран в моральном превосходстве их лидеров. Якобы мы — нравственные люди, поэтому пытаемся положить этому конец, мы добились соглашения и готовы на все. Не было ни слова о России и законных интересах ее национальной безопасности. Не было ни слова о реальной ситуации на поле боя и военном балансе", — сказал он.
Макгрегор подчеркнул, что без поддержки и признания России все эти заявления "не имеют значения".
В прошлый четверг Фридрих Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил на Украине невозможно без одобрения России, "а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки".
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 6 января сообщил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск при достижении мира. Он утверждает, что в случае прекращения огня британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва расценит появление на Украине западных военных как интервенцию. Дипломат подчеркнула, что этот документ нацелен на продолжение милитаризации страны, эскалацию и разрастание боевых действий. Завершение конфликта возможно после устранения его первопричин, возвращения Украины к внеблоковому статусу и признания территориальных реалий. Эти цели будут достигнуты либо дипломатическим путем, либо в рамках спецоперации, добавила она.