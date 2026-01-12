Мерц надеется, что США помогут обеспечить безопасность Гренландии

Канцлер подчеркнул, что переговоры о Гренландии ведутся в рамках НАТО.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.