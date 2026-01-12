Мерц надеется, что США помогут обеспечить безопасность Гренландии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассчитывает, что США примут участие в переговорах с целью обеспечить безопасность Гренландии в рамках НАТО, сообщило агентство Рейтер.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты так или иначе получат Гренландию. Он также утверждал, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Германия намерена предложить создать совместную миссию НАТО "Арктический страж" в арктическом регионе, включая Гренландию, для урегулирования напряженности с Вашингтоном по вопросу острова.
"Мы ведем очень подробные переговоры с датским правительством и хотим просто улучшить ситуацию с безопасностью для Гренландии вместе... Я ожидаю, что американцы тоже примут в этом участие. В каком объеме - это покажут переговоры в ближайшие дни и недели", - приводит агентство слова Мерца, который в данный момент находится с визитом в Индии.
Канцлер подчеркнул, что переговоры о Гренландии ведутся в рамках НАТО.
"Мы разделяем озабоченность американцев в связи с тем, что эта часть Дании нуждается в лучшей защите. Я надеюсь, что мы придем к консенсусу в рамках НАТО", - добавил он, указав на запланированные переговоры главы МИД ФРГ в Вашингтоне.
На прошлой неделе представитель МИД Германии сообщила, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль отправится с визитом в США, где на 12 января у него запланирована встреча с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. О необходимости для США контролировать Гренландию заявляли вице-президент Джей Ди Вэнс, замглавы администрации Белого Дома Стивен Миллер и другие соратники Трампа.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Глава евродипломатии Кая Каллас 8 января заявила, что страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
