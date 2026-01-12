https://ria.ru/20260112/mersedes-2067427102.html
Mercedes зарегистрировал товарный знак в России
Mercedes-Benz, ранее ушедший из России, зарегистрировал товарный знак в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 13.01.2026
