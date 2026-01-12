Mercedes зарегистрировал товарный знак в России

Рейтинг@Mail.ru
18:03 12.01.2026 (обновлено: 01:10 13.01.2026)
авто, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), daimler ag, mercedes
Авто, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Daimler AG, Mercedes
Логотип немецкой автомобильной марки Mercedes-Benz. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Mercedes-Benz, ранее ушедший из России, зарегистрировал товарный знак в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в сентябре и Роспатент принял положительное решение о регистрации.
Теперь компания может заниматься производством и продажей автомобилей в России, а также различных запчастей к машинам.
Mercedes-Benz Group AG (ранее — Daimler AG) — один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году.
Немецкий концерн заявил об уходе с российского рынка в 2022-м году.
АвтоРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Daimler AGMercedes
 
 
