Бывший топ-менеджер "Трансконтейнера" сотрудничает со следствием - РИА Новости, 12.01.2026
06:23 12.01.2026
Бывший топ-менеджер "Трансконтейнера" сотрудничает со следствием
Защита бывшего топ-менеджера компании "Трансконтейнер" Александрса Исуринса заявила о его сотрудничестве со следствием по делу о растрате, сообщается в... РИА Новости, 12.01.2026
Происшествия, Россия, Москва, ТрансКонтейнер
Бывший топ-менеджер "Трансконтейнера" сотрудничает со следствием

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Защита бывшего топ-менеджера компании "Трансконтейнер" Александрса Исуринса заявила о его сотрудничестве со следствием по делу о растрате, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Активно содействует следствию, что выразилось в том числе при заявлении ходатайства о приобщении документов", - указывала защита в ходе судебного заседания о продлении меры пресечения, уточняется в документах.
Следствие установило, что Исуринс и неустановленные лица, в том числе из руководства "Трансконтейнера", действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали двойную оплату перевалки, сумма ущерба составила более 6,5 миллиона рублей, указано в материалах.
В середине октября Дорогомиловский суд Москвы арестовал Исуринса по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), позже дело переквалифицировали на статью об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Исуринсу грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Вину он не признает.
Вороновский заявил о желании сотрудничать со следствием
Заголовок открываемого материала