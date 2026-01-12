Бывший топ-менеджер "Трансконтейнера" сотрудничает со следствием

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Защита бывшего топ-менеджера компании "Трансконтейнер" Александрса Исуринса заявила о его сотрудничестве со следствием по делу о растрате, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Активно содействует следствию, что выразилось в том числе при заявлении ходатайства о приобщении документов", - указывала защита в ходе судебного заседания о продлении меры пресечения, уточняется в документах.