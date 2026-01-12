https://ria.ru/20260112/menedzher-2067301824.html
Бывший топ-менеджер "Трансконтейнера" сотрудничает со следствием
Бывший топ-менеджер "Трансконтейнера" сотрудничает со следствием - РИА Новости, 12.01.2026
Бывший топ-менеджер "Трансконтейнера" сотрудничает со следствием
Защита бывшего топ-менеджера компании "Трансконтейнер" Александрса Исуринса заявила о его сотрудничестве со следствием по делу о растрате, сообщается в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T06:23:00+03:00
2026-01-12T06:23:00+03:00
2026-01-12T06:23:00+03:00
происшествия
россия
москва
трансконтейнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251111/voronovskiy-2054171657.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, трансконтейнер
Происшествия, Россия, Москва, ТрансКонтейнер
Бывший топ-менеджер "Трансконтейнера" сотрудничает со следствием
РИА Новости: экс-менеджер "Трансконтейнера" Исуринс сотрудничает со следствием
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Защита бывшего топ-менеджера компании "Трансконтейнер" Александрса Исуринса заявила о его сотрудничестве со следствием по делу о растрате, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Активно содействует следствию, что выразилось в том числе при заявлении ходатайства о приобщении документов", - указывала защита в ходе судебного заседания о продлении меры пресечения, уточняется в документах.
Следствие установило, что Исуринс и неустановленные лица, в том числе из руководства "Трансконтейнера
", действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали двойную оплату перевалки, сумма ущерба составила более 6,5 миллиона рублей, указано в материалах.
В середине октября Дорогомиловский суд Москвы
арестовал Исуринса по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ
), позже дело переквалифицировали на статью об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Исуринсу грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Вину он не признает.