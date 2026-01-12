Президент Мексики сделала заявление после разговора с Трампом

МЕХИКО, 12 янв - РИА Новости. Мексика исключает возможность односторонних военных действий США на своей территории, сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности не предполагает вмешательства или навязывания чужих трактовок, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Политик в ходе пресс-конференции в национальном дворце одним словом "да" ответила на вопрос журналистки о том, исключена ли после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом возможность военных действий Вашингтона на территории Мексики

"В разговоре это было совершенно ясно обозначено: существует сотрудничество и координация, и мы продолжаем совместную работу именно в этом формате. Они, конечно, могут в какой-то момент заявлять что-то иное, и если это произойдет, мы будем искать новый разговор, потому что для нас важно, чтобы была коммуникация, диалог и взаимопонимание - мы всегда это подчеркивали", - добавила Шейнбаум

По словам мексиканского лидера, телефонный разговор состоялся по ее инициативе после ряда заявлений из США о намерении нанести удары по мексиканским картелям.

"Сегодня мы обсуждали исключительно вопрос, связанный с предыдущими заявлениями, и было четко зафиксировано, что мы продолжаем сотрудничество и координацию без необходимости какого-либо дополнительного вмешательства со стороны правительства США", - пояснила Шейнбаум.

Президент США Дональд Трамп 9 января анонсировал переход к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке , заявив, что картели, по его мнению, фактически управляют Мексикой. При этом он не уточнил сроки возможного начала таких ударов и перечень стран региона, которые они могут затронуть.