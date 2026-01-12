Рейтинг@Mail.ru
Президент Мексики сделала заявление после разговора с Трампом - РИА Новости, 12.01.2026
18:29 12.01.2026 (обновлено: 19:07 12.01.2026)
Президент Мексики сделала заявление после разговора с Трампом
Президент Мексики сделала заявление после разговора с Трампом - РИА Новости, 12.01.2026
Президент Мексики сделала заявление после разговора с Трампом
Мексика исключает возможность односторонних военных действий США на своей территории, сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности не предполагает... РИА Новости, 12.01.2026
Президент Мексики сделала заявление после разговора с Трампом

Шейнбаум исключила военные действия в Мексике после разговора с Трампом

© AP Photo / Marco UgarteКлаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
МЕХИКО, 12 янв - РИА Новости. Мексика исключает возможность односторонних военных действий США на своей территории, сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности не предполагает вмешательства или навязывания чужих трактовок, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.
Политик в ходе пресс-конференции в национальном дворце одним словом "да" ответила на вопрос журналистки о том, исключена ли после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом возможность военных действий Вашингтона на территории Мексики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп заявил, что наркокартели фактически управляют Мексикой
9 января, 06:19
"В разговоре это было совершенно ясно обозначено: существует сотрудничество и координация, и мы продолжаем совместную работу именно в этом формате. Они, конечно, могут в какой-то момент заявлять что-то иное, и если это произойдет, мы будем искать новый разговор, потому что для нас важно, чтобы была коммуникация, диалог и взаимопонимание - мы всегда это подчеркивали", - добавила Шейнбаум.
По словам мексиканского лидера, телефонный разговор состоялся по ее инициативе после ряда заявлений из США о намерении нанести удары по мексиканским картелям.
"Сегодня мы обсуждали исключительно вопрос, связанный с предыдущими заявлениями, и было четко зафиксировано, что мы продолжаем сотрудничество и координацию без необходимости какого-либо дополнительного вмешательства со стороны правительства США", - пояснила Шейнбаум.
Депортированные из США мигранты высаживаются из американского военного самолета в аэропорту Ла-Аурора в Гватемале - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Президент Мексики назвала число депортированных в страну при Трампе
10 декабря 2025, 19:59
Президент США Дональд Трамп 9 января анонсировал переход к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке, заявив, что картели, по его мнению, фактически управляют Мексикой. При этом он не уточнил сроки возможного начала таких ударов и перечень стран региона, которые они могут затронуть.
Это далеко не первое подобное заявление Трампа: ранее он уже неоднократно анонсировал начало наземных ударов по наркокартелям, подчеркивая, что операция против них не ограничится Венесуэлой. В декабре Трамп вновь пообещал перейти к действиям на суше, однако на практике дело пока ограничилось лишь массированным ударом по Каракасу 3 января, целью которого был захват президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Президент Колумбии рассказал, зачем едет с визитом в США
10 января, 02:19
 
