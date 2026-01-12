https://ria.ru/20260112/meksika-2067417954.html
Президент Мексики обсудила с Трампом вопросы безопасности
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что переговорила с американским лидером Дональдом Трампом, обсуждалась тема безопасности и борьба с наркотрафиком. РИА Новости, 12.01.2026
