17:19 12.01.2026 (обновлено: 17:32 12.01.2026)
Президент Мексики обсудила с Трампом вопросы безопасности
Президент Мексики обсудила с Трампом вопросы безопасности
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что переговорила с американским лидером Дональдом Трампом, обсуждалась тема безопасности и борьба с наркотрафиком. РИА Новости, 12.01.2026
в мире, мексика, дональд трамп, клаудия шейнбаум
В мире, Мексика, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум
Президент Мексики обсудила с Трампом вопросы безопасности

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Клаудия Шейнбаум
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Архивное фото
МЕХИКО, 12 янв - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что переговорила с американским лидером Дональдом Трампом, обсуждалась тема безопасности и борьба с наркотрафиком.
"У нас состоялась очень хорошая беседа с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Мы обсудили различные темы, включая безопасность с уважением к нашему суверенитету, сокращение незаконного оборота наркотиков, торговлю и инвестиции. Сотрудничество и взаимодействие в рамках взаимного уважения всегда приносят результаты" - написала она в соцсети X.
