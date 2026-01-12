Компания Mattel представила куклу Барби с аутизмом

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американская компания Mattel представила свою первую куклу Барби с расстройством аутичного спектра - она носит наушники с шумоподавлением, у нее есть спиннер и планшет с приложениями для альтернативной коммуникации.
"Компания Mattel представила сегодня первую куклу Барби с аутизмом... В комплект включены... спиннер, наушники с шумоподавлением и планшет", - говорится в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что локти и запястья новой куклы особенно подвижны, поскольку усиленная жестикуляция помогает людям с расстройством аутичного спектра лучше обрабатывать информацию об окружающем мире и передавать эмоции. Взгляд куклы направлен немного в сторону, что отражает избегание прямого визуального контакта некоторыми людьми с аутизмом, указано в релизе.
Компания подчеркивает, что для разработки новой линейки кукол она работала вместе с американской некоммерческой организацией по защите людей с аутизмом Autistic Self Advocacy Network (ASAN).
Ранее Mattel запустила в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями, среди них - слепая Барби, Барби с синдромом Дауна и Барби с диабетом первого типа. Эти куклы были созданы при содействии Американского фонда слепых, Национального общества людей с синдромом Дауна и организацией по исследованиям в области диабета первого типа Breakthrough T1D. Слепая Барби имеет специальную трость, а на коробке шрифтом Брайля написано "Барби". Кукла с синдромом Дауна поставляется с парой розовых очков, символизирующих людей с этим синдромом, у которых проблемы со зрением. Барби с диабетом носит глюкометр непрерывного действия и инсулиновую помпу.
