Компания Mattel представила куклу Барби с аутизмом
10:32 12.01.2026
Компания Mattel представила куклу Барби с аутизмом
Компания Mattel представила куклу Барби с аутизмом

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американская компания Mattel представила свою первую куклу Барби с расстройством аутичного спектра - она носит наушники с шумоподавлением, у нее есть спиннер и планшет с приложениями для альтернативной коммуникации.
"Компания Mattel представила сегодня первую куклу Барби с аутизмом... В комплект включены... спиннер, наушники с шумоподавлением и планшет", - говорится в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что локти и запястья новой куклы особенно подвижны, поскольку усиленная жестикуляция помогает людям с расстройством аутичного спектра лучше обрабатывать информацию об окружающем мире и передавать эмоции. Взгляд куклы направлен немного в сторону, что отражает избегание прямого визуального контакта некоторыми людьми с аутизмом, указано в релизе.
Компания подчеркивает, что для разработки новой линейки кукол она работала вместе с американской некоммерческой организацией по защите людей с аутизмом Autistic Self Advocacy Network (ASAN).
Ранее Mattel запустила в продажу куклы Барби с ограниченными возможностями, среди них - слепая Барби, Барби с синдромом Дауна и Барби с диабетом первого типа. Эти куклы были созданы при содействии Американского фонда слепых, Национального общества людей с синдромом Дауна и организацией по исследованиям в области диабета первого типа Breakthrough T1D. Слепая Барби имеет специальную трость, а на коробке шрифтом Брайля написано "Барби". Кукла с синдромом Дауна поставляется с парой розовых очков, символизирующих людей с этим синдромом, у которых проблемы со зрением. Барби с диабетом носит глюкометр непрерывного действия и инсулиновую помпу.
Эксперт оценила влияние парацетамола на развитие аутизма у детей
24 сентября 2025, 06:04
24 сентября 2025, 06:04
 
БарбиАутизмСША
 
 
