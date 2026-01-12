https://ria.ru/20260112/mask-2067479934.html
Маск хочет получить опеку над ребенком из-за поддержки матерью ЛГБТ*
Маск хочет получить опеку над ребенком из-за поддержки матерью ЛГБТ* - РИА Новости, 13.01.2026
Маск хочет получить опеку над ребенком из-за поддержки матерью ЛГБТ*
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что подаст иск в суд о полной опеке над годовалым ребенком от писательницы Эшли Сент-Клэр из-за ее высказываний в РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-12T23:36:00+03:00
2026-01-12T23:36:00+03:00
2026-01-13T01:26:00+03:00
россия
илон маск
в мире
Маск хочет получить опеку над ребенком из-за поддержки матерью ЛГБТ*
Маск подал иск об опеке над сыном из страха, что его мать сделает его девочкой
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что подаст иск в суд о полной опеке над годовалым ребенком от писательницы Эшли Сент-Клэр из-за ее высказываний в пользу трансгендерного движения*.
В апреле 2025 года Маск
заявлял, что передал Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, 2,5 миллиона долларов и выплачивает ей 500 тысяч долларов в год.
"Сегодня я подам иск о полной опеке, учитывая ее заявления, намекающие на то, что она может совершить трансгендерный* переход в отношении годовалого мальчика", - написал он в соцсети X.
Так он отреагировал на пост, в котором утверждалось, что Сент-Клэр выступает в поддержку трансгендеров*.
* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России