Маск хочет получить опеку над ребенком из-за поддержки матерью ЛГБТ*

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что подаст иск в суд о полной опеке над годовалым ребенком от писательницы Эшли Сент-Клэр из-за ее высказываний в пользу трансгендерного движения*.

В апреле 2025 года Маск заявлял, что передал Сент-Клэр, которая является матерью его предполагаемого ребенка, 2,5 миллиона долларов и выплачивает ей 500 тысяч долларов в год.

"Сегодня я подам иск о полной опеке, учитывая ее заявления, намекающие на то, что она может совершить трансгендерный* переход в отношении годовалого мальчика", - написал он в соцсети X.

Так он отреагировал на пост, в котором утверждалось, что Сент-Клэр выступает в поддержку трансгендеров*.