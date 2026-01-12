https://ria.ru/20260112/marshrut-2067297754.html
Маршрут кортежа Трампа изменили из-за подозрительного предмета
Маршрут кортежа Трампа изменили из-за подозрительного предмета - РИА Новости, 12.01.2026
Маршрут кортежа Трампа изменили из-за подозрительного предмета
Маршрут кортежа президента США Дональда Трампа пришлось скорректировать из-за "подозрительного предмета", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T05:00:00+03:00
2026-01-12T05:00:00+03:00
2026-01-12T05:00:00+03:00
в мире
сша
флорида
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d6c595e7486db954f20250e93e27fed.jpg
https://ria.ru/20260111/tramp-2067260680.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b59ffe395ca748741b89e861012cd50c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Маршрут кортежа Трампа изменили из-за подозрительного предмета
Маршрут кортежа Трампа во Флориде изменили из-за подозрительного предмета