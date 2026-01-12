Рейтинг@Mail.ru
Маршрут кортежа Трампа изменили из-за подозрительного предмета

Маршрут кортежа Трампа во Флориде изменили из-за подозрительного предмета

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 12 янв – РИА Новости. Маршрут кортежа президента США Дональда Трампа пришлось скорректировать из-за "подозрительного предмета", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Президент США провел выходные во Флориде.
"Во время предварительного осмотра аэропорта Палм-Бич Секретной службой США был обнаружен подозрительный предмет. Потребовалась дополнительное расследование, и маршрут президентского кортежа был соответствующим образом скорректирован", – сказала Левитт.
Президент США, тем не менее, спокойно вылетел из Флориды и пообщался с журналистами на борту самолета.
Сам Трамп заявил, что ничего не знает об инциденте.
