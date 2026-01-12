Мантуров рассказал, сколько ракет Россия запустила в космос в 2025 году

https://ria.ru/20260112/manturov-2067369107.html
Россия осуществила 17 пусков космических ракет в 2025 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия осуществила 17 пусков космических ракет в 2025 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Корпорация ("Роскосмос
" - ред.) в прошлом году реализовала 17 пусков ракет космического назначения", - сказал Мантуров
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
Он отметил, что средняя заработная плата и производительность труда растёт на предприятиях госкорпорации.
Все 17 пусков, проведенные между 5 февраля и 28 декабря, были успешными, свидетельствует информация на сайте "Роскосмоса".
В 2024 году также было 17 пусков, в 2023-м - 19, в 2022-м - 22.