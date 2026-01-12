Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя малыми спутниками дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" с космодрома Восточный. Архивное фото

Мантуров рассказал, сколько ракет Россия запустила в космос в 2025 году

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия осуществила 17 пусков космических ракет в 2025 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что средняя заработная плата и производительность труда растёт на предприятиях госкорпорации.

Все 17 пусков, проведенные между 5 февраля и 28 декабря, были успешными, свидетельствует информация на сайте "Роскосмоса".