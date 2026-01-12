Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал, сколько ракет Россия запустила в космос в 2025 году
13:49 12.01.2026
Мантуров рассказал, сколько ракет Россия запустила в космос в 2025 году
Мантуров рассказал, сколько ракет Россия запустила в космос в 2025 году
Мантуров рассказал, сколько ракет Россия запустила в космос в 2025 году
Россия осуществила 17 пусков космических ракет в 2025 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
россия, денис мантуров, роскосмос, владимир путин
Россия, Денис Мантуров, Роскосмос, Владимир Путин
Мантуров рассказал, сколько ракет Россия запустила в космос в 2025 году

Мантуров рассказал, что Россия запустила в космос 17 ракет в 2025 году

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя малыми спутниками дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с двумя малыми спутниками дистанционного зондирования Земли Аист-2Т с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с двумя малыми спутниками дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т" с космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия осуществила 17 пусков космических ракет в 2025 году, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Корпорация ("Роскосмос" - ред.) в прошлом году реализовала 17 пусков ракет космического назначения", - сказал Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что средняя заработная плата и производительность труда растёт на предприятиях госкорпорации.
Все 17 пусков, проведенные между 5 февраля и 28 декабря, были успешными, свидетельствует информация на сайте "Роскосмоса".
В 2024 году также было 17 пусков, в 2023-м - 19, в 2022-м - 22.
