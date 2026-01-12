https://ria.ru/20260112/manturov-2067367770.html
Мантуров заявил о рекордном объеме экспортных контрактов на военную технику
Портфель подписанных экспортных контрактов РФ на военную технику составил по итогам 2025 года рекордные 70 миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 12.01.2026
россия
денис мантуров
владимир путин
экономика
россия
россия, денис мантуров, владимир путин, экономика
Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин, Экономика
