Мантуров заявил о рекордном объеме экспортных контрактов на военную технику - РИА Новости, 12.01.2026
13:44 12.01.2026
Мантуров заявил о рекордном объеме экспортных контрактов на военную технику
Мантуров заявил о рекордном объеме экспортных контрактов на военную технику

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Портфель подписанных экспортных контрактов РФ на военную технику составил по итогам 2025 года рекордные 70 миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров в понедельник на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
"Могу назвать цифры: до 2022 года максимальный объём портфеля составлял 55 миллиардов долларов. На сегодняшний день это рекорд, это 70 миллиардов долларов по уже подписанным контрактам. И я думаю, что такая тенденция будет сохраняться, потому что опробованная в рамках специальной военной операции техника сама себя продвигает", - сказал Мантуров.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Мантуров назвал приоритетом поставку Минобороны востребованной техники
23 декабря 2025, 18:46
 
Россия Денис Мантуров Владимир Путин Экономика
 
 
