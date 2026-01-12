Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал, как будет сбалансирована линейка продукции ОПК - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/manturov-2067367488.html
Мантуров рассказал, как будет сбалансирована линейка продукции ОПК
Мантуров рассказал, как будет сбалансирована линейка продукции ОПК - РИА Новости, 12.01.2026
Мантуров рассказал, как будет сбалансирована линейка продукции ОПК
Минобороны, Минпромторг и Минфин пришли к пониманию того, как линейка продукции ОПК будет сбалансирована по годам с учетом роста производительности труда,... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:42:00+03:00
2026-01-12T13:42:00+03:00
экономика
россия
денис мантуров
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067361515_299:489:3070:2048_1920x0_80_0_0_dd9438cf688b0efbad61cb6073b99098.jpg
https://ria.ru/20251223/prioritet-2064163013.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067361515_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_f6f837cacf6292ba8a17d9c4f69b099b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров рассказал, как будет сбалансирована линейка продукции ОПК

Мантуров: линейка продукции ОПК будет сбалансирована по годам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Минобороны, Минпромторг и Минфин пришли к пониманию того, как линейка продукции ОПК будет сбалансирована по годам с учетом роста производительности труда, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Мы с министерством обороны, и с министерством промышленности и торговли, Минфином пришли и к основным параметрам, и, собственно, к пониманию того, как эта линейка продукции будет сбалансирована по годам", - сказал Мантуров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Мантуров назвал приоритетом поставку Минобороны востребованной техники
23 декабря 2025, 18:46
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала