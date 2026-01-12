https://ria.ru/20260112/manturov-2067367488.html
Мантуров рассказал, как будет сбалансирована линейка продукции ОПК
Мантуров рассказал, как будет сбалансирована линейка продукции ОПК
Мантуров рассказал, как будет сбалансирована линейка продукции ОПК
Минобороны, Минпромторг и Минфин пришли к пониманию того, как линейка продукции ОПК будет сбалансирована по годам с учетом роста производительности труда,...
россия
Мантуров рассказал, как будет сбалансирована линейка продукции ОПК
Мантуров: линейка продукции ОПК будет сбалансирована по годам