Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал, где Россия открывает торговые представительства - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/manturov-2067367088.html
Мантуров рассказал, где Россия открывает торговые представительства
Мантуров рассказал, где Россия открывает торговые представительства - РИА Новости, 12.01.2026
Мантуров рассказал, где Россия открывает торговые представительства
Россия открывает торговые представительства в ряде стран, где наблюдается рост интереса к ее продукции, например, в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:38:00+03:00
2026-01-12T13:38:00+03:00
экономика
россия
африка
латинская америка
денис мантуров
владимир путин
сергей лавров
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067363310_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_244a30bcb1d2dcd943b3bd45dcd9922e.jpg
https://ria.ru/20251223/predstavitelstvo-2064131612.html
россия
африка
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067363310_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_917fff842a09b66b6b87c88da7f3e588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, африка, латинская америка, денис мантуров, владимир путин, сергей лавров, снг, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Африка, Латинская Америка, Денис Мантуров, Владимир Путин, Сергей Лавров, СНГ, Евразийский экономический союз
Мантуров рассказал, где Россия открывает торговые представительства

Мантуров рассказал об открытии Россией торговых представительств

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия открывает торговые представительства в ряде стран, где наблюдается рост интереса к ее продукции, например, в Африке, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, а также в СНГ и ЕАЭС, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе рабочей встречи с президентом страны Владимиром Путиным.
"Мы открываем, например, торговые представительства именно в тех регионах, где мы видим рост интереса к нашей продукции. Это Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, я уж не говорю про СНГ и Евразийский экономический союз", - сказал первый вице-премьер.
Как заявлял в конце декабря прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров, российские торговые представительства к концу 2026 года будут действовать в 15 африканских странах, работа по расширению географии их охвата продолжится.
Флаг Султаната Оман в Маскате - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Татарстан планирует открыть торговое представительство в Омане
23 декабря 2025, 16:38
 
ЭкономикаРоссияАфрикаЛатинская АмерикаДенис МантуровВладимир ПутинСергей ЛавровСНГЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала