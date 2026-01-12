Рейтинг@Mail.ru
Мантуров оценил долю гражданской продукции на предприятиях ОПК в 2025 году - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 12.01.2026 (обновлено: 13:39 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/manturov-2067363889.html
Мантуров оценил долю гражданской продукции на предприятиях ОПК в 2025 году
Мантуров оценил долю гражданской продукции на предприятиях ОПК в 2025 году - РИА Новости, 12.01.2026
Мантуров оценил долю гражданской продукции на предприятиях ОПК в 2025 году
Доля гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в конце 2025 года превысила 30%, заявил первый заместитель председателя... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:32:00+03:00
2026-01-12T13:39:00+03:00
экономика
денис мантуров
владимир путин
россия
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067363310_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_244a30bcb1d2dcd943b3bd45dcd9922e.jpg
https://ria.ru/20260112/gosoboronzakaz-2067359597.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067363310_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_917fff842a09b66b6b87c88da7f3e588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, денис мантуров, владимир путин, россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Экономика, Денис Мантуров, Владимир Путин, Россия, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Мантуров оценил долю гражданской продукции на предприятиях ОПК в 2025 году

Мантуров: доля гражданской продукции на предприятиях ОПК составила 30%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Доля гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в конце 2025 года превысила 30%, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.
"Но даже при сегодняшнем увеличенном объеме заказов у нас рост гражданской продукции, производимой на предприятиях ОПК, ежегодно за последнюю трехлетку составил 10% в год. И в конце 2025 года мы пришли к ранее согласованным параметрам, перешагнули 30% доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В частности, это касается современного железнодорожного транспорта, строительно-дорожной техники, медицинской техники, фармацевтики, бытовой электроники и телеком-устройств", - сказал Мантуров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мантуров доложил Путину о выполнении гособоронзаказа
Вчера, 13:17
 
ЭкономикаДенис МантуровВладимир ПутинРоссияОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала