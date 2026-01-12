Мантуров рассказал о выполнении предприятиями ОПК гражданских проектов

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россия продолжит расширять число гражданских проектов, которые будут выполняться предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе встречи в президентом страны Владимиром Путиным.