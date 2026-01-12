Рейтинг@Mail.ru
13:25 12.01.2026 (обновлено: 13:29 12.01.2026)
Мантуров рассказал, сколько человек задействованы в ОПК
Президент РФ Владимир Путин и первый заместитель правительства РФ Денис Мантуров во время встречи
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В российском оборонно-промышленном комплексе задействованы 3,8 миллиона человек, причем за последние три года добавилось 800 тысяч человек, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В общей сложности в ОПК задействованы 3 миллиона 800 тысяч человек, только за последние три года добавилось 800 тысяч человек, и мы все равно видим повышение производительности труда", - сказал Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Путин обсудил с Мантуровым космическую сферу
Владимир Путин, Россия, Денис Мантуров, Экономика
 
 
