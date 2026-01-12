https://ria.ru/20260112/manturov-2067361940.html
Мантуров рассказал, сколько человек задействованы в ОПК
Мантуров рассказал, сколько человек задействованы в ОПК - РИА Новости, 12.01.2026
Мантуров рассказал, сколько человек задействованы в ОПК
В российском оборонно-промышленном комплексе задействованы 3,8 миллиона человек, причем за последние три года добавилось 800 тысяч человек, заявил первый... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:25:00+03:00
2026-01-12T13:25:00+03:00
2026-01-12T13:29:00+03:00
владимир путин
россия
денис мантуров
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067361515_299:489:3070:2048_1920x0_80_0_0_dd9438cf688b0efbad61cb6073b99098.jpg
https://ria.ru/20260112/putin-2067360459.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067361515_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_f6f837cacf6292ba8a17d9c4f69b099b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, денис мантуров, экономика
Владимир Путин, Россия, Денис Мантуров, Экономика
Мантуров рассказал, сколько человек задействованы в ОПК
Мантуров: 3 миллиона 800 тысяч человек задействованы в ОПК