Мантуров назвал число образцов военной техники, прошедших апробацию на СВО

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 1000 новых и модернизированных образцов военной техники прошли апробацию на линии фронта в 2025 году, заявил вице-премьер России Денис Мантуров в понедельник на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.