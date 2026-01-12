Рейтинг@Mail.ru
Частный бизнес поможет России в космической гонке, заявил Мантуров
13:24 12.01.2026 (обновлено: 13:41 12.01.2026)
Частный бизнес поможет России в космической гонке, заявил Мантуров
Частный бизнес поможет России в космической гонке, заявил Мантуров

© РИА Новости / Евгений Биятов
Денис Мантуров
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Частный бизнес поможет России в непростой гонке с мировыми лидерами в космической отрасли, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Вы ставили нам задачу – максимально использовать частный бизнес, который будет выполнять в том числе работу по этому направлению. Рассчитываю, что мы будем таким образом ускорять темпы и участвовать в такой непростой гонке с мировыми лидерами в космической отрасли", - сказал Мантуров в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Он напомнил, что с 2026 года в России услуги по снимкам дистанционного зондирования Земли будут предоставляться "по-новому", и вся нормативная база для этого по поручению президента уже сформирована.
В бюджете 11 ведомств-заказчиков предусмотрены "для начала пять миллиардов" рублей на эти цели, уточнил первый вице-премьер.
"И по мере того, как мы будем реализовывать эту практику, мы рассчитываем, что в будущем она себя оправдает", - добавил Мантуров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Путин обсудил с Мантуровым космическую сферу
Вчера, 13:20
 
РоссияДенис МантуровВладимир ПутинЗемля
 
 
