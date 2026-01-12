Частный бизнес поможет России в космической гонке, заявил Мантуров

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Частный бизнес поможет России в непростой гонке с мировыми лидерами в космической отрасли, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

В бюджете 11 ведомств-заказчиков предусмотрены "для начала пять миллиардов" рублей на эти цели, уточнил первый вице-премьер.

"И по мере того, как мы будем реализовывать эту практику, мы рассчитываем, что в будущем она себя оправдает", - добавил Мантуров.