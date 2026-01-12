https://ria.ru/20260112/manturov-2067361066.html
Частный бизнес поможет России в космической гонке, заявил Мантуров
2026-01-12T13:24:00+03:00
2026-01-12T13:24:00+03:00
2026-01-12T13:41:00+03:00
Россия, Денис Мантуров, Владимир Путин, Земля
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Частный бизнес поможет России в непростой гонке с мировыми лидерами в космической отрасли, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Вы ставили нам задачу – максимально использовать частный бизнес, который будет выполнять в том числе работу по этому направлению. Рассчитываю, что мы будем таким образом ускорять темпы и участвовать в такой непростой гонке с мировыми лидерами в космической отрасли", - сказал Мантуров
в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным
.
Он напомнил, что с 2026 года в России услуги по снимкам дистанционного зондирования Земли
будут предоставляться "по-новому", и вся нормативная база для этого по поручению президента уже сформирована.
В бюджете 11 ведомств-заказчиков предусмотрены "для начала пять миллиардов" рублей на эти цели, уточнил первый вице-премьер.
"И по мере того, как мы будем реализовывать эту практику, мы рассчитываем, что в будущем она себя оправдает", - добавил Мантуров.