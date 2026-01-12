https://ria.ru/20260112/manturov-2067360374.html
Мантуров рассказал о росте российской орбитальной группировки
Российская орбитальная группировка увеличилась с 288 до 300 спутников в 2025 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 12.01.2026
денис мантуров
россия
владимир путин
денис мантуров, россия, владимир путин
Денис Мантуров, Россия, Владимир Путин
