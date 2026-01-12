Рейтинг@Mail.ru
Малайзия заблокировала чат-бот Grok из-за непристойного контента - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/malayziya-2067303468.html
Малайзия заблокировала чат-бот Grok из-за непристойного контента
Малайзия заблокировала чат-бот Grok из-за непристойного контента - РИА Новости, 12.01.2026
Малайзия заблокировала чат-бот Grok из-за непристойного контента
Малайзия временно заблокировала чат-бот Grok Илона Маска в соцсети X из-за риска появления порнографического контента, созданного с помощью ИИ, говорится в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T07:18:00+03:00
2026-01-12T07:18:00+03:00
технологии
малайзия
европа
азия
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153293/23/1532932329_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e7974b1d5cbeb673beca333eaf1fec6.jpg
https://ria.ru/20260110/grok-2067094347.html
https://ria.ru/20251119/intellekt-2056146792.html
малайзия
европа
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153293/23/1532932329_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_3e545f050e82e26d8cc4a7f86b7a2022.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, малайзия, европа, азия, илон маск
Технологии, Малайзия, Европа, Азия, Илон Маск
Малайзия заблокировала чат-бот Grok из-за непристойного контента

Малайзия заблокировала чат-бот Grok в соцсети X из-за непристойного контента

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур
Одна из улиц города Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Одна из улиц города Куала-Лумпур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 12 янв - РИА Новости. Малайзия временно заблокировала чат-бот Grok Илона Маска в соцсети X из-за риска появления порнографического контента, созданного с помощью ИИ, говорится в заявлении Малайзийской комиссии по коммуникациям и мультимедиа.
Ранее правительства и регулирующие органы Европы и Азии осудили, а некоторые и начали расследования в отношении контента сексуального характера в приложении. Первой страной, временно заблокировавшей чат-бот, стала Индонезия.
Флагманская ИИ-модель Grok 3 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Индонезия заблокировала Grok в соцсети X из-за непристойного контента
10 января, 10:54
"Комиссия направила уведомления компаниям X и xAI 3 и 8 января, требуя, среди прочего, внедрения эффективных технических и модерационных мер защиты для предотвращения создания контента с помощью ИИ, который может противоречить законодательству Малайзии, включая статью 233 Закона о связи и мультимедиа. Однако ответы, представленные компанией X 7 и 9 января, в основном основывались на механизмах подачи жалоб пользователями и не учитывали риски, связанные с дизайном и работой инструмента ИИ", - говорится в заявлении регулирующего органа.
В ведомстве добавили, что комиссия считает полученные ответы "недостаточным для предотвращения вреда или обеспечения соблюдения законодательства".
"Ограничение вводится в качестве превентивной и соразмерной меры на время проведения правовых и регуляторных процессов", - говорится в заявлении,.
Уточняется, что доступ к Grok останется ограниченным до тех пор, пока не будут внедрены эффективные меры защиты, особенно для предотвращения контента, касающегося женщин и детей.
Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Саудовской Аравии появится модель искусственного интеллекта Grok
19 ноября 2025, 22:36
 
ТехнологииМалайзияЕвропаАзияИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала