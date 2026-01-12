Лувр закрыли из-за забастовки сотрудников

Рейтинг@Mail.ru
15:01 12.01.2026 (обновлено: 15:13 12.01.2026)
Парижский музей Лувр вновь закрыт для посетителей в понедельник из-за забастовки сотрудников, недовольных ухудшением условий труда и нехваткой ресурсов,... РИА Новости, 12.01.2026
в мире, лувр, франция
В мире, Лувр, Франция
Стеклянная пирамида над входом в Лувр
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Стеклянная пирамида над входом в Лувр. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 янв – РИА Новости. Парижский музей Лувр вновь закрыт для посетителей в понедельник из-за забастовки сотрудников, недовольных ухудшением условий труда и нехваткой ресурсов, сообщается на сайте музея.
В начале января работники Лувра единогласно решили возобновить приостановленную в декабре забастовку. В прошлом месяце музей также закрывался или открывался только частично и с задержкой из-за акций работников.
"В связи с забастовкой музей Лувр сегодня закрыт в исключительном порядке", - говорится в сообщении.
В ноябре Лувр столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. В середине месяца музей сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий. Кроме того, в конце ноября библиотека Лувра была затоплена грязной водой в результате протечки старых труб, из-за чего были повреждены от 300 до 400 документов.
Осенью 2025 года музей также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
В миреЛуврФранция
 
 
