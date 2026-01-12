Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал уничтожать все БПЛА, нарушающие белорусскую границу - РИА Новости, 12.01.2026
12:10 12.01.2026
Лукашенко призвал уничтожать все БПЛА, нарушающие белорусскую границу
Лукашенко призвал уничтожать все БПЛА, нарушающие белорусскую границу - РИА Новости, 12.01.2026
Лукашенко призвал уничтожать все БПЛА, нарушающие белорусскую границу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал добиться уничтожения всех беспилотных летательных аппаратов, нарушающих воздушную границу республики в связи с... РИА Новости, 12.01.2026
в мире
белоруссия
украина
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал уничтожать все БПЛА, нарушающие белорусскую границу

Лукашенко призвал добиваться уничтожения всех беспилотников, нарушающих границу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал добиться уничтожения всех беспилотных летательных аппаратов, нарушающих воздушную границу республики в связи с украинским конфликтом.
Белорусский лидер в понедельник заслушивает руководителей силовых структур для утверждения решений на охрану государственной границы в 2026 году.
"В связи с последними событиями на Украине, когда неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники. Скажем откровенно, и мы не научились еще на 100% реагировать на эти все залеты и не научились их (беспилотники - ред.) на 100% уничтожать. Не знаю, возможны ли эти 100%. Но к этому надо нам стремиться", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Президент Белоруссии отметил, что обстановка вокруг страны спокойнее не становится.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Белоруссии не может повториться венесуэльский сценарий, заявил Лукашенко
8 января, 19:35
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
Заголовок открываемого материала