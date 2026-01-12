Рейтинг@Mail.ru
17:25 12.01.2026
В ЛНР вернули свет всем абонентам
В ЛНР вернули свет всем абонентам
В ЛНР вернули свет всем абонентам

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Заснеженные опоры ЛЭП
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Специалисты вернули энергоснабжение всем потребителям в ЛНР, ранее обесточенным из-за аварии на высоковольтных сетях, сообщил министр топлива, энергетики и угольной промышленности республики Константин Роговенко.
Ранее в понедельник он сообщал, что подключение потребителей после аварии на высоковольтных сетях ведется поэтапно.
Более 13 тысяч жителей Запорожской области остаются без света
Вчера, 10:24
"Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения республики продолжает вести мониторинг работы энергосистемы региона. По состоянию на 16.00, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме для всех ранее отключенных потребителей, в том числе социально значимых объектов", - приводит министерство слова Роговенко в Telegram-канале.
Предприятие "Лугансквода" в Telegram-канале также сообщило, что энергоснабжение основных вододобывающих объектов восстановлено. "Специалисты "Луганскводы" приступили к запуску систем централизованного водоснабжения. Этот процесс требует определенного времени и предполагает включение насосов, заполнение резервуаров, магистральной и внутригородской системы", - говорится в сообщении.
Ранее предприятие сообщало, что ряд объектов водоснабжения обесточен в ЛНР, что привело к проблемам с подачей воды.
В ЛНР сотрудники МВД погибли при исполнении служебного долга
10 января, 19:50
 
