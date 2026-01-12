В ЛНР вернули свет всем абонентам

ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Специалисты вернули энергоснабжение всем потребителям в ЛНР, ранее обесточенным из-за аварии на высоковольтных сетях, сообщил министр топлива, энергетики и угольной промышленности республики Константин Роговенко.

Ранее в понедельник он сообщал, что подключение потребителей после аварии на высоковольтных сетях ведется поэтапно.

"Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения республики продолжает вести мониторинг работы энергосистемы региона. По состоянию на 16.00, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме для всех ранее отключенных потребителей, в том числе социально значимых объектов", - приводит министерство слова Роговенко в Telegram-канале.

Предприятие " Лугансквода " в Telegram-канале также сообщило, что энергоснабжение основных вододобывающих объектов восстановлено. "Специалисты "Луганскводы" приступили к запуску систем централизованного водоснабжения. Этот процесс требует определенного времени и предполагает включение насосов, заполнение резервуаров, магистральной и внутригородской системы", - говорится в сообщении.