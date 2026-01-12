Рейтинг@Mail.ru
В Ливане оценили вероятность военной операции Израиля на востоке страны
18:22 12.01.2026
В Ливане оценили вероятность военной операции Израиля на востоке страны
Сценарии ограниченных наземных операций Израиля в районе долины Бекаа на востоке Ливана маловероятны, но ливанские власти должны быть готовы защищать население... РИА Новости, 12.01.2026
В Ливане оценили вероятность военной операции Израиля на востоке страны

Политик Хиджази: военная операция Израиля на востоке Ливана маловероятна

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото
БЕЙРУТ, 12 янв - РИА Новости. Сценарии ограниченных наземных операций Израиля в районе долины Бекаа на востоке Ливана маловероятны, но ливанские власти должны быть готовы защищать население при любом развитии событий, поделился мнением с РИА Новости генеральный секретарь партии "Ар-Рая" (бывшая Арабская социалистическая партия "Баас") Али Хиджази.
Ранее ливанское издание "Ад-Дияр" писало, что израильское военное командование готовится к реализации плана ограниченной наземной операции, которая затронет не только юг Ливана, но и восточные регионы страны, где, как утверждают израильские военные, движение "Хезболлах" сохраняет свой военный потенциал, в числе которого есть ракеты, способные достичь цели в глубине территории Израиля.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Израиль нанес серию ударов по деревне в Южном Ливане
11 января, 22:40
"Если кратко, все, что сейчас циркулирует, носит сугубо медийный характер. Я не думаю, что существует какой-либо официальный план, который кто-то пытается разъяснить или озвучить. Безусловно, государство в принципе должно иметь сценарии на случай войны, однако, если увязать эти разговоры с заявлением президента республики (Джозефа Ауна - ред.), прозвучавшим накануне, в котором он прямо исключил возможность масштабной войны, то подобный сценарий становится маловероятным. Более того, такой сценарий можно охарактеризовать как нечто большее, чем крупная война", - сказал Хиджази, отвечая на вопрос, есть ли реальная угроза наземной операции на востоке Ливана с применением десанта.
Президент Ливана Джозеф Аун в воскресенье в интервью ливанскому телеканалу "Теле Либан" заявил, что угроза большой войны с Израилем маловероятна и дипломатические усилия Бейрута дают свои положительные результаты.
Хиджази подчеркнул, что ни один израильский официальный представитель прямо не заявлял о планах вторжения в Бекаа, отправки десанта или размещения войск в этом регионе. "Все, что распространяется - это предположения и медийная шумиха. К сожалению, в этом участвует и часть ливанских СМИ", - добавил он.
Израильская авиация за последние двое суток нанесла серию ударов по населенным пунктам на востоке и юге Ливана. За прошлые выходные израильские ВВС нанесли около 50 авианалетов.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ: ФРГ и Израиль подписали соглашение о создании "киберкупола"
Вчера, 00:15
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге государства, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должно было полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом оно сохранило за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседнего государства, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Ливанская армия, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения. В четверг армия Ливана подчеркнула, что завершила первый этап плана по передаче вооружений "Хезболлах" на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день отметил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
NYT: Израиль разрушил более двух тысяч зданий в Газе после прекращения огня
Вчера, 18:15
 
