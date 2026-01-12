Рейтинг@Mail.ru
"Мы готовы". Науседа рассказал, какую авантюру задумала Литва на Украине
16:08 12.01.2026
"Мы готовы". Науседа рассказал, какую авантюру задумала Литва на Украине
Литва намерена отправить к берегам Украины военный корабль в рамках гарантий безопасности, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа в интервью... РИА Новости, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Литва намерена отправить к берегам Украины военный корабль в рамках гарантий безопасности, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа в интервью агентству BNS.
"Литва окажет содействие, <…> используя военно-морские силы. Речь идет о корабле", — сказал он.
Науседа утверждает, что литовские военнослужащие не будут участвовать в активных боевых действиях на Украине, а отправятся туда "для поддержания мира".
Лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения. После прекращения огня Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ, заявил британский премьер Кир Стармер по ее итогам.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
