Ледокол подошел к застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу
02:40 12.01.2026 (обновлено: 05:59 12.01.2026)
Ледокол подошел к застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу
Ледокол подошел к застрявшему во льдах на Чукотке теплоходу
происшествия, чукотка, берингово море
Происшествия, Чукотка, Берингово море
Ледокол. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Ледокол подошел к теплоходу, застрявшему 4 января во льдах у поселка Беринговский на Чукотке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).
Четвертого января 2026 года в акватории Берингова моря в районе поселка городского типа Беринговский на Чукотке теплоход, отвозивший в местное село Хатырка уголь, застрял во льдах. Угрозы безопасности жизни и здоровья членов экипажа нет, провизией они обеспечены, сообщали РИА Новости в прокуратуре. Для освобождения судна направили ледокол.
"Ледокол подошел. (Работы) возможно, уже начались", — сказал собеседник.
Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Ледокол "Москва" начал работу в Магадане
7 января, 06:58
 
ПроисшествияЧукоткаБерингово море
 
 
