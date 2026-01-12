https://ria.ru/20260112/latynina-2067323176.html
Латынина* признала правоту Путина по вопросу Украины
Журналист Юлия Латынина* признала, что президент России Владимир Путин был прав по вопросу Украины, а либеральная пресса внушала ложные тезисы. РИА Новости, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Журналист Юлия Латынина* признала, что президент России Владимир Путин был прав по вопросу Украины, а либеральная пресса внушала ложные тезисы.
"Я понимаю, что всю ту картину, которую не только мне, но те люди, которые нам объясняли, что они несли доброе и вечное, с которой мы пришли радостно к 24 февраля 2022 года, что вся эта картина была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте полностью. И что тезисы, многие тезисы Путина
гораздо больше соответствовали действительности", - сказала Латынина
* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале.
Латынина* отметила, что в начале СВО не разбиралась в вопросе, а либеральная пропаганда "в фоновом режиме" внушала ей ложные тезисы.
"Откуда у меня было такое настроение? Я пытаюсь задать себе вопрос и отвечаю, что это настроение было у меня, конечно, потому что я в фоновом режиме потребляла российскую оппозиционную прессу. Я не сильно вдавалась в то, что она говорит", - добавила Латынина*.
Она также рассказала, что после того, как изучила материалы расследований преступлений на Украине
, заметила несоответствия в пропаганде, разрушающей российское общество, с действительностью.
* Признана в РФ иноагентом