Латынина* признала правоту Путина по вопросу Украины

"Откуда у меня было такое настроение? Я пытаюсь задать себе вопрос и отвечаю, что это настроение было у меня, конечно, потому что я в фоновом режиме потребляла российскую оппозиционную прессу. Я не сильно вдавалась в то, что она говорит", - добавила Латынина*.