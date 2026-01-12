Рейтинг@Mail.ru
Латынина* признала правоту Путина по вопросу Украины
10:27 12.01.2026 (обновлено: 11:17 12.01.2026)
Латынина* признала правоту Путина по вопросу Украины
Латынина* признала правоту Путина по вопросу Украины - РИА Новости, 12.01.2026
Латынина* признала правоту Путина по вопросу Украины
Журналист Юлия Латынина* признала, что президент России Владимир Путин был прав по вопросу Украины, а либеральная пресса внушала ложные тезисы. РИА Новости, 12.01.2026
россия
украина
юлия латынина
владимир путин
2026
Новости
россия, украина, юлия латынина, владимир путин
Россия, Украина, Юлия Латынина, Владимир Путин
Латынина* признала правоту Путина по вопросу Украины

Иноагент Латынина признала, что Путин прав по вопросу Украины

Юлия Латынина*
Юлия Латынина*
© РИА Новости / Дарья Воронцова
Перейти в медиабанк
Юлия Латынина*. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Журналист Юлия Латынина* признала, что президент России Владимир Путин был прав по вопросу Украины, а либеральная пресса внушала ложные тезисы.
"Я понимаю, что всю ту картину, которую не только мне, но те люди, которые нам объясняли, что они несли доброе и вечное, с которой мы пришли радостно к 24 февраля 2022 года, что вся эта картина была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте полностью. И что тезисы, многие тезисы Путина гораздо больше соответствовали действительности", - сказала Латынина* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале.
Латынина* отметила, что в начале СВО не разбиралась в вопросе, а либеральная пропаганда "в фоновом режиме" внушала ей ложные тезисы.
"Откуда у меня было такое настроение? Я пытаюсь задать себе вопрос и отвечаю, что это настроение было у меня, конечно, потому что я в фоновом режиме потребляла российскую оппозиционную прессу. Я не сильно вдавалась в то, что она говорит", - добавила Латынина*.
Она также рассказала, что после того, как изучила материалы расследований преступлений на Украине, заметила несоответствия в пропаганде, разрушающей российское общество, с действительностью.
* Признана в РФ иноагентом
28.12.2025
От иноагента до шпиона: дело Винатье* выходит на новый уровень
От иноагента до шпиона: дело Винатье* выходит на новый уровень
28 декабря 2025, 08:00
 
РоссияУкраинаЮлия ЛатынинаВладимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
