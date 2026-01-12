Рейтинг@Mail.ru
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/kurily-2067301947.html
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 12.01.2026
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в понедельник в Охотском море у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T06:25:00+03:00
2026-01-12T06:25:00+03:00
происшествия
охотское море
итуруп
елена семенова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871816713_0:206:3086:1942_1920x0_80_0_0_c5c86acc3f932a3a341691cb83965201.jpg
https://ria.ru/20260110/zemletrjasenie-2067149414.html
охотское море
итуруп
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871816713_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_4b78e7de08c73514df963969033da618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, охотское море, итуруп, елена семенова
Происшествия, Охотское море, Итуруп, Елена Семенова
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкБелые скалы на острове Итуруп в Сахалинской области
Белые скалы на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Белые скалы на острове Итуруп в Сахалинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в понедельник в Охотском море у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 12.52 (4.52 мск) 12 января. Его эпицентр располагался в 214 километрах севернее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 423 километров", - рассказала сейсмолог.
По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
10 января, 18:21
 
ПроисшествияОхотское мореИтурупЕлена Семенова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала