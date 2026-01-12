https://ria.ru/20260112/kurily-2067301947.html
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 12.01.2026
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в понедельник в Охотском море у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T06:25:00+03:00
2026-01-12T06:25:00+03:00
2026-01-12T06:25:00+03:00
происшествия
охотское море
итуруп
елена семенова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871816713_0:206:3086:1942_1920x0_80_0_0_c5c86acc3f932a3a341691cb83965201.jpg
https://ria.ru/20260110/zemletrjasenie-2067149414.html
охотское море
итуруп
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871816713_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_4b78e7de08c73514df963969033da618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотское море, итуруп, елена семенова
Происшествия, Охотское море, Итуруп, Елена Семенова
У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6