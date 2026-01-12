Рейтинг@Mail.ru
Референдум на Украине защитит ее от кровожадных политиков, считает Кулеба - РИА Новости, 12.01.2026
12:08 12.01.2026
Референдум на Украине защитит ее от кровожадных политиков, считает Кулеба
Референдум на Украине защитит ее от кровожадных политиков, считает Кулеба - РИА Новости, 12.01.2026
Референдум на Украине защитит ее от кровожадных политиков, считает Кулеба
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что референдум защитит страну от "политической похоти и ненасытных кровожадных украинских политиков". РИА Новости, 12.01.2026
в мире, украина, россия, сша, дмитрий кулеба, владимир зеленский, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Референдум на Украине защитит ее от кровожадных политиков, считает Кулеба

Кулеба назвал референдум способом защитить Украину от политической похоти

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что референдум защитит страну от "политической похоти и ненасытных кровожадных украинских политиков".
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во Флориде в конце декабря заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
На возможном референдуме вынесут только один вопрос, заявил спикер Рады
3 января, 22:36
"Референдум – это тот минимум, который дает легитимизировать результат в глазах всего народа и защитить общество от украинской политической похоти", - сказал Кулеба в интервью изданию "Украинская правда".
По его словам, референдум также необходим для того, чтобы политики "не рвали в клочья" страну вокруг этой темы. "Я очень надеюсь, что идея с референдумом сработает, потому что это единственный шанс защитить страну от ненасытных кровожадных украинских политиков", - добавил экс-глава МИД Украины.
Администрация США ранее объявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле сообщали, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине. Как заявил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря 2025 года провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Экс-депутат Рады рассказал, что необходимо для референдума по Донбассу
25 декабря 2025, 13:28
 
В миреУкраинаРоссияСШАДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
