МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что референдум защитит страну от "политической похоти и ненасытных кровожадных украинских политиков".
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во Флориде в конце декабря заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.
"Референдум – это тот минимум, который дает легитимизировать результат в глазах всего народа и защитить общество от украинской политической похоти", - сказал Кулеба в интервью изданию "Украинская правда".
По его словам, референдум также необходим для того, чтобы политики "не рвали в клочья" страну вокруг этой темы. "Я очень надеюсь, что идея с референдумом сработает, потому что это единственный шанс защитить страну от ненасытных кровожадных украинских политиков", - добавил экс-глава МИД Украины.
Администрация США ранее объявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле сообщали, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине. Как заявил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря 2025 года провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.
25 декабря 2025, 13:28