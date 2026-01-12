Референдум на Украине защитит ее от кровожадных политиков, считает Кулеба

По его словам, референдум также необходим для того, чтобы политики "не рвали в клочья" страну вокруг этой темы. "Я очень надеюсь, что идея с референдумом сработает, потому что это единственный шанс защитить страну от ненасытных кровожадных украинских политиков", - добавил экс-глава МИД Украины.