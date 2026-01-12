Украина не имеет собственного пути, считает Кулеба

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Украина не имеет отдельного пути - она либо вступит в Европейский союз, либо станет частью русского мира, признал экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.