Рейтинг@Mail.ru
Украина не имеет собственного пути, считает Кулеба - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/kuleb-2067315932.html
Украина не имеет собственного пути, считает Кулеба
Украина не имеет собственного пути, считает Кулеба - РИА Новости, 12.01.2026
Украина не имеет собственного пути, считает Кулеба
Украина не имеет отдельного пути - она либо вступит в Европейский союз, либо станет частью русского мира, признал экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T09:44:00+03:00
2026-01-12T09:44:00+03:00
в мире
украина
киев
москва
дмитрий кулеба
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg
https://ria.ru/20260111/zelenskiy-2067189265.html
украина
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_40436f61465f04d9d5d0d2cc5cee24a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, москва, дмитрий кулеба, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Москва, Дмитрий Кулеба, Дмитрий Песков, Евросоюз
Украина не имеет собственного пути, считает Кулеба

Кулеба: Украина либо вступит в ЕС, либо станет частью русского мира

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Украина не имеет отдельного пути - она либо вступит в Европейский союз, либо станет частью русского мира, признал экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"На ближайшие десятилетия нам надо быть там (в ЕС – ред.). ЕС – это реально такая вещь, как цивилизационный выбор. Нет отдельного украинского пути – это не работает. Мы или в русском мире, или в европейском мире. Всё, ничего посередине", - сказал Кулеба в интервью изданию "Украинская правда".
Он также отметил, что Украина должна перестать мыслить альянсами "как способом сохранения и развития".
Ранее газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщала, что возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году обсуждается в рамках переговоров по урегулированию, но это беспокоит некоторые европейские государства.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
11 января, 03:43
 
В миреУкраинаКиевМоскваДмитрий КулебаДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала